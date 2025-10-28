Esto urge: cómo actuar ante riesgos meteorológicos sin titubeos

Se hace complicado sacar cosas positivas de la catástrofe de hace casi un año, pero es cierto que ha cambiado planes, protocolos y sensibilidades, mejorándolos. El otro día un conocido, empresario valenciano, me preguntó sobre la activación de los avisos de la AEMET porque sus trabajadores ahora los comparten en los canales de comunicación interna con asiduidad. Esto es consecuencia de lo que muchos de ellos vivieron el otoño pasado, de forma más o menos directa, y de una acrecentada percepción de riesgo.

Esta última se debe moderar, es momento de explicar los fenómenos, también cómo funcionan las advertencias de las diferentes instituciones, para que actuemos de forma equitativa al riesgo. Por ejemplo, necesitamos unas reglas claras de cuándo se debe ir al trabajo o llevar a los niños al colegio, con qué aviso de la AEMET o alerta de Protección Civil debemos quedarnos en casa. La sociedad empieza a demandar un criterio común, también ciertas asociaciones. Tienen que concretarse pronto.

Eso viene ligado a fenómenos que se pueden anticipar con cierto tiempo, pero también tenemos que saber cómo actuar en los que aparecen de forma súbita. Sin previo aviso. Qué ocurre si los meteorólogos competentes activan un aviso rojo, que supone un riesgo extremo, cuando las clases ya están en marcha y los trabajadores en la fábrica o la oficina. ¿Deben volver a casa o permanecer en lugares seguros hasta que cese el fenómeno en cuestión? Esta decisión no debe recaer en un empresario, concejal o director de un centro, tiene que estar estipulada de antemano por los expertos en armonía con las autoridades. Y todos tenemos que ser conocedores para actuar como un reloj suizo.

Hemos hablado mucho de los avisos rojos por lluvias y hace unos años se pusieron sobre el tapete las nevadas, debido a la famosa borrasca Filomena, pero también pueden aparecer por temperaturas altas o bajas, así como por vendavales, ¿en esos caso qué se hará? Se debe definir cuanto antes porque se están tomando decisiones desproporcionadas y con el tiempo los avisos (AEMET) y las alertas (Protección Civil) se van a desvirtuar.

Tenemos que hacer un ejercicio de contención para calmar los ánimos ahora, con tal de que se imponga la ciencia y el sentido común, y trabajar de forma sosegada en protocolos que calen entre la sociedad de cara al futuro próximo. Para cuando las heridas hayan cicatrizado.