Tribunales
El abogado que logró la declaración de Maribel Vilaplana pide a la jueza que reclame el tique a la empresa del aparcamiento de la Glorieta
El letrado de Algemesí que ejerce la acusación particular también solicita a la magistrada que vuelva a citar a la exconsellera Salomé Pradas para que aclare las contradicciones que han evidenciado los vídeos y declaraciones
El abogado que logró que la Audiencia de València le admitiera la declaración como testigo de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, el 29 de octubre (29-O) ha pedido a la jueza de la dana que reclame el tique del aparcamiento, donde supuestamente ambos se despidieron, a la periodista o a la empresa que gestiona el aparcamiento. Así consta en un escrito presentado en el Tribunal de Instancia 3 de Catarroja y notificado hoy a las partes, presentado por Ximo Esteve, el abogado de Algemesí que ejerce la acusación particular en la causa de la dana.
La petición del tique aparcamiento se produce después de que Levante-EMV publicara en exclusiva el domingo que Presidencia de la Generalitat y la periodista admitían por primera vez que tras la comida en El Ventorro Mazón la acompañó hasta el aparcamiento donde ella tenía su coche, ubicado en la Plaza de Tetuán, pero con entrada desde el Parterre y la calle de la Paz de València.
Aparcamiento de la Glorieta Paz
El escrito presentado por Esteve solicita a la magistrada Nuria Ruiz Tobarra para que Maribel Vilaplana aporte el próximo 3 de noviembre, "día de su declaración testifical, tique o tiques del estacionamiento de su vehículo en el aparcamiento de la Glorieta Paz- de València, sito en la Plaça de Tetuán, durante el día 29 de octubre de dos mil veinticuatro". Una petición que ya había formulado esta semana el PSPV-PSOE, representada por la abogada Nuria de Antonio, que ejerce la acusación popular.
El letrado Ximo Esteve añade que "para el supuesto que [Vilaplana] no posea el tique por extravío u otras circunstancias, total y absolutamente comprensible, que facilite número de matrícula de su vehículo o vehículo que conducía, para que a través de mandato judicial, requiera a la mercantil que gestiona el aparcamiento de la Glorieta 24 horas de València, sito en la Plaça Tetuan de València, entregue y aporte ante ese Juzgado de Instrucción nº 3 de Catarroja, tique, justificante o informe debidamente acreditado de la entrada y salida del vehículo con numero de matrícula facilitado".
Envío del Es Alert
El abogado añade una tercera petición en atención al "momento procesal en el que nos encontramos y a tenor de las recientes informaciones que ya se poseen: la nueva cronología [del 29-O] ofrecida por la señora Vilaplana y el señor presidente Carlos Mazón, conjuntamente con el presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, sobre la participación de Salomé Pradas, interesa la nueva comparecencia de la investigada Salomé Pradas, con el fin que esclarezca, explique nuevamente y aclare no solamente su posición como “mando” en la emergencia, y las llamadas producidas con diversos cargos de forma cronológica, hasta el envío definitivo del Es Alert a la población a las 20:11 horas", según su escrito.
29 de octubre: Un año de la dana que arrasó Valencia
- ÚLTIMA HORA | El primer aniversario de la dana, en directo
- Un año después de la dana
- Las doce caras de la tragedia del 29-O
- Voluntarios: "Vine desde Burgos entonces y estoy aquí otra vez"
- La 'barrancada' a vista de pájaro: el recorrido letal del Poyo
- Cinco fallos y 229 muertos: los errores del 29-O
- La causa cumple un año estrechando el cerco a Mazón
- El paradero de Mazón y otros interrogantes abiertos un año después
- Enlatados en El Ventorro
- Cuatro secundarios bajo el foco del 29-O
- El mapa de la destrucción
- ¿Por qué la rambla de Poyo centra toda la polémica?
- Inversiones para 'domar' un Magro desconocido
- El nuevo cauce del Túria que salvó València, pendiente de ampliar
- La Audiencia de València corrige a la jueza y el fiscal de la dana y obliga a citar a la periodista que comió con Mazón
- Las horas críticas del 29-O: 'Presidente, hay muchos muertos
- Mazón acompañó a Vilaplana al parking antes de una desconexión de 37 minutos
- Última hora: Sigue en directo la duodécima manifestación contra Mazón por la gestión de la dana
- El bypass de Valencia, colapsado con 20 kilómetros de retención
- Antonio Tejero, ingresado en estado muy grave en un hospital de Valencia
- Antonio Tejero sigue en estado crítico en un hospital privado de Valencia
- El TSJCV rechaza la querella de Manos Limpias contra la jueza de la dana y confirma que no prevaricó