Educación lanzará otra línea de ayudas para estudiantes afectados por la dana tras dejar fuera a los de segundo de Bachillerato

Educación lanzará otra lína de ayudas para estudiantes afectados por la dana tras dejar fuera a los de segundo de Bachillerato. Así lo ha confirmado la Consellería dirigida por José Antonio Rovira a Levante-EMV.

El president de la Generalitat anunció estas ayudas de 500 y 600 euros hace dos semanas. El dinero iría dirigido a estudiantes universitarios y no universitarios afectados por la riada, para la compra de material escolar. Sin embargo, la redacción de las ayudas contenía un error que dejaba fuera a toda la promoción de estudiantes de segundo de Bachillerato.

Para acceder a las ayudas de estudiantes no universitarios había que estar matriculado en un IES de la zona dana este 30 de septiembre, para las ayudas universitarias era necesario haber estudiado en una universidad durante el curso 2024-25. El alumnado de segundo de Bachillerato no cumplía ninguna de estas condiciones y por tanto no podía cobrar estas ayudas, que estaban mal redactadas. Tras varias quejas de padres y madres, Conselleria ha decidido sacar una nueva línea de subvenciones.

"Me fastidia que haya gente cobrando un sueldo público y que no sean capaces de redactar unas ayudas correctamente. Se han dejado toda una promoción fuera y no se habían dado cuenta", critica María Teresa, una madre de Paiporta que ha mandado varias quejas a Conselleria.

Lamenta, por otro lado, que "los estudiantes de segundo de Bachillerato han pasado un año terrible porque no les ayudaron casi nada en la PAU y han tenido que vivir la riada, como para que ahora encima no puedan pedir las ayudas".

500 euros para familias con hijos en edad escolar

La primera partida, destinada a familias con hijos e hijas en edad escolar, contará con una dotación de 100.558.500 euros, y consistirá en la concesión de “una ayuda única de 500 euros por alumno o alumna que las familias recibirán directamente en su cuenta bancaria sin desplazarse, sin colas, ni esperas” para la adquisición de material escolar, libros y útiles educativos. La subvención será acumulable por hijos, de modo que una familia con tres hijos puede percibir 1.500 euros.

El jefe del Consell ha resaltado que esta línea beneficiará a cerca de 200.000 alumnos y alumnas y estará destinada a estudiantes matriculados en enseñanzas regladas no universitarias (públicas, privadas o concertadas) en municipios afectados por la dana del 29 de octubre de 2024. Se incluyen el segundo ciclo de infantil (de 3 a 6 años); Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Educación Especial, además de Enseñanzas de Idiomas y Artes y Deportes, entre otras.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha indicado que el plazo de solicitud “se abrirá el próximo 20 de octubre y se podrá realizar de forma telemática de forma sencilla hasta el 19 de noviembre”, a través de la web de la Conselleria de Educación, con acompañamiento presencial en los centros escolares para aquellas familias que lo necesiten.

600 euros para estudiantado universitario y artístico

El jefe del Consell ha anunciado que para el estudiantado universitario y de enseñanzas artísticas superiores se pondrá en marcha próximamente “una ayuda directa de 600 euros por estudiante matriculado en universidades públicas o privadas y centros artísticos superiores” (curso 2024-2025) con residencia en municipios afectados de la provincia de Valencia en las inundaciones del pasado 29 de octubre. Serán también “ayudas rápidas, automáticas y sin trabas”, ha agregado el president, con el objetivo de beneficiar a 5.000 estudiantes.

Para ello, esta línea de ayudas estará dotada con 3 millones de euros de fondos propios de la Generalitat y el plazo de solicitud será de 15 días hábiles (a partir de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana), y se realizará de forma telemática desde el portal de la Conselleria de Universidades de la Generalitat “con un proceso ágil, sin justificaciones previas, y con criterios sociales que garantizan que lleguen primero a quienes más lo necesitan”, ha apostillado Mazón.

Ayudas a familias acogedoras de hasta 6.000 euros

El jefe del Consell ha detallado que la tercera línea de ayudas va dirigida a familias acogedoras, “que representan la cara más solidaria y generosa de la Comunitat Valenciana y que han cumplido su labor acogiendo a menores tutelados o bajo guarda de la Generalitat, sin dejar de cuidarlos ni un solo día, aunque su propia casa estuviera afectada”.

En concreto, se concederá un máximo de 6.000 euros para este colectivo, con ayudas que van de los 3.000 euros para una familia que tenga un menor en acogida, 4.000 euros en el caso de dos menores, 5.000 euros para los que tengan tres y 6.000 euros para las familias que acojan cuatro o más menores.

La Generalitat dota a esta medida con un presupuesto de un millón de euros con fondos propios. La concesión de estas ayudas, tal y como ha resaltado el president, serán “automáticas, sin solicitud ni trámite alguno, y se otorgarán de oficio, utilizando los datos de los decretos DANA anteriores”.

Así, ha explicado el jefe del Consell, los beneficiarios “no tendrán que presentar nada, ni justificar ningún gasto ya que el ingreso se realizará directamente en la cuenta de las familias beneficiarias”. Esta línea, que ya se concedió a 66 familias afectadas que solicitaron la ayuda en convocatoria inicial, se ampliará y otorgará de forma directa ahora hasta las 328 familias acogedoras residentes en zona dana.