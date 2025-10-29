VAIVÉN
Bonig: "Recordar no es mirar atrás, es no mirar a otro lado"
La ex presidenta del PP valenciano Isabel Bonig lanzó un mensaje de recuerdo a las víctimas y afectados por la dana, con motivo del primer aniversario de la riada. En su cuenta de X, afirmó que recordar "no es mirar atrás, es no mirar a otro lado". "Hoy resuenan el agua y el silencio. Y las pérdidas se miden en ausencias que esperan respeto. Las casas se levantarán, pero la esperanza y la confianza necesitan cimientos más firmes", apuntó Bonig, en un mensaje en el que muchos seguramente buscaron dobles lecturas.
