Un centenar de personas acompaña Toñi García, la funcionaria que perdió a su marido y su hija en la dana

Un centenar de personas ha acompañado este miércoles a Toñi García, una funcionario de la Generalitat que perdió a su marido y a su hija en la dana, en una concentración ante de la Ciudad Administrativa 9 d'Octubre para guardar un minuto de silencio, rendir un homenaje a las víctimas de la riada y corear el lema "Mazón, dimisión".

Los asistentes a la concentración han mostrado carteles en los que se pedía "justicia" para el marido y la hija de Toñi García y para todas las víctimas de la dana, de la que este miércoles se celebra el primer aniversario.

En declaraciones ante los asistentes y a los periodistas, Toñi García ha indicado que Mazón "podía haber dimitido" y no acudir al funeral de Estado de esta tarde, un acto de "recogimiento y de mostrar todo el amor" a sus seres queridos, como le han pedido los familiares de las víctimas.

"Podía haber tenido algo de decencia y no acudir al funeral en contra de la opinión de todos los familiares que le hemos dicho una y otra vez que su presencia no supone más que un insulto para las familias", ha afirmado.

Según Toñi García, no lo reconocen como presidente, "no está legitimado" y ha asegurado que "es un títere en manos de Vox y de Feijóo", al que ha reprochado que ahora, un año después, diga que Mazón tendrá que dar explicaciones.

"Nuestros familiares murieron por el barro que tragaron, ojalá Mazón se ahogue en sus propias mentiras", ha deseado y ha criticado las "trabas" que les han puesto desde la Administración autonómica para celebrar ese minuto de silencio por las víctimas.

Ha criticado las "trabas" que han puesto "los que están sentado en sus despachos" para que la concentración no tuviera lugar porque los trabajadores de la Ciudad Administrativa "no tenían permiso" y ha bajado "la mitad, mientras la otra mitad está cubriendo el servicio para que no haya represalias".

"La Delegación de Gobierno ha tenido que dar permiso para que estemos en la puerta", lo que, a su juicio, es una "situación miserable".

La Generalitat, sin minuto de silencio

Ha recordado que cuando hay una víctima machista, la Generalitat convoca al minuto de silencio en señal de protesta y "hoy por los funcionarios, por mi marido que llevaba más de 40 años trabajando en la Administración, por mí, que llevo 33 años, no han querido dar ni un minuto de silencio".

"Es repugnante, inhumano, no se puede caer más bajo ni ser más miserable", ha afirmado y les ha instado a que "asuman sus errores".