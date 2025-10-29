Curiosidad, tensión y lágrimas esperando en vano junto al aparcamiento

Algo más de doscientas personas se concentraron en las entradas naturales al recinto blindado de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Especialmente, en el acceso al aparcamiento bajo l'Umbracle, donde si no una multitud, sí un grupo de diferente procedencia, a caballo entre los indignados y los curiosos, que esperaban ver a las autoridades acceder. Cosa imposible porque entraron por el acceso directo a la galería interior y porque, en cualquier caso, las lunas tintadas hacían imposible reconocer a nadie en los asientos traseros. Y nada habría pasado porque la Policía Nacional blindó el acceso. Permisivos mientras la gente contemplaba simplemente curiosa y ordenando el repliegue cuando los ánimos se caldearon.

Protestas megáfono en mano / Moisés Domínguez

Que no fue más que cuando un "activista", "me llamo Eduard Mediterrani y en redes soy Capitán Fantasía", impecablemente trajeado y con una senyera de capa, tomó el megáfono para increpar al President de la Generalitaty, blanco único de las protestas. "No se merecen vuestra protección. Ojalá no vuelvas a tocar esta senyera con tus manos. No tienes credibilidad bonico. Y tú eras que decía que mejor lo del cambio, que esto será la Florida del Mediterráneo. Somos poquitos, pero espero que dentro de un año y pico te vayas. ¿Y dónde estás, Vito Quiles? Aquí es donde tienes que estar también". Los mensajes dieron energía a un público que, hasta entonces, permanecía simplemente en silencio o expectante. Por allí andaba una ciudadana colombiana, ataviada con la camiseta de la selección de su país, lamentando entre gritos y lágrimas que "soy afectada de Paiporta. No me han solucionado nada. Se merecen irse a la cárcel".

Era una mezcla de diferentes sensibilidades. Desde vecinos de las zonas afectadas, como un funcionario que acusaba al ayuntamiento de Beniparrell de "acoso laboral". Lágrimas ocasionales y mucha tertulia política. "En las urnas te vas a enterar. Mi sobrina acababa de parir y gracias a Dios Padre Celestial pudo salvarse".

Alfonso vino desde Sevilla, desde donde había venido el día después de la riada. Muestra fotografías de lo que captó con su teléfono e incluso una en la que le está cogiendo la mano a Felipe VI que más parece un pulso. "Los poderes sobran. Solo quieren ordeñarnos. Para ellos no somos personas". Y mientras, docenas de teléfonos móviles grabando o autograbando, en un particular "yo estuve aquí".

Alfonso muestra su foto con el rey en Paiporta / Moisés Domínguez

Conforme pasaba el tiempo quedaba claro que por ahí no iba a desfilar reconocible ninguna autoridad. Habían sorteado la exhibición pública, hubo más insultos y aplausos. Y turistas que se encontraban con la concentración, ciclistas, patinadores y curiosidad, carne de redes sociales con algún grito aislado más, siempre con el mismo destinatario.