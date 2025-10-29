Mazón realizará una declaración institucional por el 29-O

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, realizará una declaración institucional con motivo del primer aniversario de la riada del 29 de octubre de 2024 en el Palau de la Generalitat a partir de las 10.30 horas.

En la jornada de hoy se conmemora que hace un año de la tragedia de la dana que arrasó parte de la provincia de Valencia y dejó 229 víctimas mortales en Valencia y decenas de miles de damnificadas. Un día que el Gobierno valenciano ha acordado que sea un día de luto oficial en toda la Comunitat Valenciana por el primer año de la dana.

Este miércoles por la tarde se celebrará el funeral de Estado por las 237 víctimas mortales de la dana al que asistirán las principales autoridades del país y que estará protagonizado por los familiares de los fallecidos. El Museo de la Ciencias, en la Ciudad de las Artes de las Ciencias de València, ha sido el lugar escogido para este funeral de Estado que reunirá a unas 800 personas y en el que los discursos correrán a cargo de los familiares de tres víctimas en nombre de todas y del rey Felipe VI en representación del Estado.

El acto solemne se ha concebido como un homenaje a la memoria de las 237 víctimas mortales que las inundaciones por la dana de hace un año dejaron en la Comunitat Valenciana (229), Castilla-La Mancha (7) y Andalucía (1), que se quiere que sean las protagonistas, y será conducido por la periodista valenciana Lara Siscar.

Las principales autoridades del Estado estarán en este acto que presidirán los reyes y al que asistirá todo el Gobierno de España, encabezado por el presidente, Pedro Sánchez; todo el Gobierno valenciano, con el president Carlos Mazón al frente, y los presidentes del Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo.

89 municipios

Fueron inundados 89 municipios de 10 comarcas, en mayor o menor medida, según la cartografía de la dana elaborada por la Universitat de València (aunque son 78 según el BOE). Desde La Hoya de Bunyol y Requena-Utiel hasta L’Horta y parte de La Ribera como Algemesí y Guadassuar, el agua arrasó a su paso una superficie ocupada en su décima parte por viviendas, empresas e infraestructuras.