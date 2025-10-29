DIRECTO DANA VALENCIA HOY: Funeral de estado y última hora del primer año de las inundaciones que dejaron 229 muertos

La ITV les salvó de la dana: "Hemos reconstruido nuestra vida a 400 kms de Picanya"

La dana del pasado 29 de octubre marcó un antes y un después entre los residentes de las zonas afectadas. Perder la casa, el trabajo, el coche y sobre todo a familiares y amigos, ha obligado a muchos afectados a volver a empezar de cero. Y algunos han decidido reconstruir su vida lo más lejos del barranco posible. Cuatrocientos kilómetros exactamente es la distancia que han puesto de por medio Abraham Ruiz y Edith Gloria entre Picanya, donde residían hace un año, y Soria, donde viven actualmente. (Seguir leyendo)