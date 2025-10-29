Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PRIMER ANIVERSARIO

DIRECTO DANA VALENCIA HOY: Funeral de estado y última hora del primer año de las inundaciones que dejaron 229 muertos

Los 89 municipios de las 10 comarcas inundados por la gran riada del 29 de octubre han programado diferentes actos como muestra de respeto y recuerdo hacia las personas afectadas y sus familias

Primer aniversario de la dana en Valencia hoy: funeral de estado y últimas noticias de un día repleto de homenajes y recuerdos.

Primer aniversario de la dana en Valencia hoy: funeral de estado y últimas noticias de un día repleto de homenajes y recuerdos. / Kai Försterling/Efe

M. L. Belarte | M. Rojo | V. Peraita | D. Campayo | R. Gargoi

València

La Ciudad de las Artes y las Ciencias acoge hoy miércoles, 29 de octubre, el funeral de Estado por las víctimas de la dana que arrasó parte de la provincia de Valencia hace ya un año, dejando 229 víctimas mortales y decenas de miles de damnificados. El funeral será el acto principal del aniversario del 29-O, declarado día de luto oficial en toda la Comunitat Valenciana y en el que se desarrollarán numerosos actos homenaje.

Sigue aquí en directo toda la actualidad del primer aniversario de la dana en Valencia

