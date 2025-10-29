Gabriel Rufián tacha a Mazón de "psicópata" por asistir al funeral de Estado por la dana

La dana, en este 29 de octubre, ha marcado la sesión de control al Gobierno que se celebraba esta mañana, un año después de la dana que provocó 229 fallecidos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de hecho, no quiso entrar en la confrontación con el líder de la oposición, siendo el día que es. La sesión comenzó con un minuto de silencio.

Con todo, la dana ha protagonizado la mañana y no se han evitado las palabras gruesas. El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha tachado de "psicópata" al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por asistir finalmente al funeral de Estado por las víctimas de la dana.

En los pasillos de la Cámara Baja, Rufián ha respondido así al ser preguntado sobre si todas las administraciones del Estado deberían asumir alguna responsabilidad sobre lo ocurrido el 29 de octubre de 2024, cuando la dana se llevó la vida de 237 personas.

Sin embargo, Rufián se ha centrado en Mazón asegurando que, además de ser un "inútil" y un "mentiroso", es un "psicópata" por ir al funeral. "Pero es un psicópata con cómplices, que se llaman Feijóo y Abascal", ha recalcado, "porque, gracias a su apoyo, este tipo se mantiene un año después".