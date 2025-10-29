Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Familiares de la víctimas de la dana gritan "asesino" a Mazón en el interior del funeral

La tensión entre las víctimas ha estallado a la entrada del presidente

Levante-EMV

Mateo L. Belarte

Mateo L. Belarte

Como se preveía, la entrada del president Carlos Mazón ha estado cargada de tensión. Varios de los asistentes le han gritado "asesino" a su entrada a la sala, tras saludar a los reyes y al presidente del Gobierno. Casi 25 familias han declinado asistir para evitar encontrarse con él, le habían pedido que no asistiera. Y en el interior, varios familiares portan camisetas con mensajes contra el president.

Germán Caballero

Una de las familiares muestra la foto de las víctimas mientras grita de dolor

Una de las familiares muestra la foto de las víctimas mientras grita de dolor / Germán Caballero

Justo en el momento en el que el presidente ha accedido al área reservado a los asistentes al funeral han comenzado a oirse gritos de "cobarde", "cata", "no te queremos". Familiares de la víctimas han mostrado fotos de las víctimas mientras gritaban en el interior del Palau Príncipe Felipe.

Fernando Bustamante

Al igual que en el interior del recinto, centenares de manifestantes se han concentrado en el exterior del perímetros con pancartas pidiendo la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat.

Curiosidad, tensión y lágrimas esperando en vano junto al aparcamiento

Un año de la dana en Valencia | Las víctimas centran el funeral de Estado que arranca con gritos de 'Mazón asesino'

Aniversario dana Valencia, en directo: Andrea Ferrari: "No es un acto de recuerdo es un acto que nos ayuda a vivir con la fuerza con la que ellos vivieron"

Protestas contra Mazón en la calles de València: Manifestación desde el Ventorro y 229 mantas térmicas para recordar a la víctimas

Familiares de la víctimas de la dana gritan "asesino" a Mazón en el interior del funeral

Lágrimas de las víctimas al escuchar a Mazón y arenga contra el president de la periodista Àngels Barceló

Mazón, en tercera fila y sin participación en el saludo de los reyes a las víctimas

Tierra de esfuerzo donde el deporte une, inspira y trasciende

