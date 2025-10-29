Familiares de la víctimas de la dana gritan "asesino" a Mazón en el interior del funeral
La tensión entre las víctimas ha estallado a la entrada del presidente
Como se preveía, la entrada del president Carlos Mazón ha estado cargada de tensión. Varios de los asistentes le han gritado "asesino" a su entrada a la sala, tras saludar a los reyes y al presidente del Gobierno. Casi 25 familias han declinado asistir para evitar encontrarse con él, le habían pedido que no asistiera. Y en el interior, varios familiares portan camisetas con mensajes contra el president.
Justo en el momento en el que el presidente ha accedido al área reservado a los asistentes al funeral han comenzado a oirse gritos de "cobarde", "cata", "no te queremos". Familiares de la víctimas han mostrado fotos de las víctimas mientras gritaban en el interior del Palau Príncipe Felipe.
Al igual que en el interior del recinto, centenares de manifestantes se han concentrado en el exterior del perímetros con pancartas pidiendo la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat.
