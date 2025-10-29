Horario, lugar y dónde ver el funeral de Estado

Es una de las mayores catástrofes naturales de la historia de España y ocurrió hace justo un año. La ciudad de Valencia se prepara para celebrar el del funeral de Estado, que se celebra hoy y rendirá homenaje a las víctimas mortales, en total 237 personas (229 en la provincia de Valencia y ocho en la de Albacete). La ceremonia civil busca dar protagonismo y reconocimiento a los familiares de las personas fallecidas, pero la presencia de la Casa Real, además de las numerosas autoridades que han sido invitadas y la polémica que persigue la president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, han convertido esta ceremonia en un acto que prevé gran afluencia de público, tanto alrededor de las instalaciones como en los medios de comunicación que informan y retransmiten el acto.

El escenario elegido es la Ciudad de las Artes y las Ciencias, concretamente en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, cuyas instalaciones ya cuentan con un despliegue de medidas de seguridad que han convertido la zona en un recinto blindado con todo tipo de recursos. La asistencia al funeral será solo con invitación personal e intransferible y podrán asistir hasta cuatro familiares de cada una de las víctimas mortales. Cerca de 25 de estas familias han declinado la invitación para no encontrarse frente a frente con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, quien ha confirmado su presencia en el acto. La ceremonia también contará con la asistencia de las más altas autoridades del Estado: los reyes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como veinte miembros del Ejecutivo. También asistirán los presidentes del Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, además del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Paje, donde también hubo víctimas mortales.

En la memoria y por la memoria

La tragedia que soló parte del territorio valenciano hace un año sigue grabada en la memoria de quienes viven en las zonas afectadas y de los miles de voluntarios que acudieron al rescate para ayudar con sus medios y recursos. Por eso, se prevé un seguimiento multitudinario del funeral de Estado que empezará a las 18 horas, durará aproximadamente una hora y será conducido por la periodista de Televisión Española Lara Síscar, natural de Gandia y una de las reporteras encargadas de la cobertura de la dana hace un año. De hecho, TVE hará una cobertura especial para toda España que se podrá seguir en La 1, el Canal 24 Horas, Radio Nacional, Radio 5, Radio Exterior de España y la plataforma RTVE Play. Levante-EMV también ha preparado un dispositivo especial para dar cobertura y seguimiento a una ceremonia que rinde homenaje a las víctimas y a sus familias, así como a los damnificados y a quienes ayudaron en las labores de rescate y reconstrucción tras uno de los desastres naturales más graves de la historia reciente.