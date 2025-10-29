La izquierda lamenta que Mazón haya llegado como 'president' al aniversario del 29-O

La declaración institucional de Carlos Mazón ha provocado las críticas de los partidos de la izquierda que, más que lamentar el contenido, han cargado sobre todo en que un año después de la dana siga ejerciendo como 'president' de la Generalitat. En ese punto han coincidido tanto la líder del PSPV, Diana Morant, como el síndic de Compromís, Joan Baldoví, que han afeado al dirigente 'popular' que todavía no se sepa qué hizo exactamente el 29-O, que haya cambiado de versión en varias ocasiones y hasta que asista al funeral de Estado.

En este sentido, la secretaria general del PSPV ha insistido este miércoles en que Mazón “no tendría que haber llegado como president al aniversario de la DANA” y ha apuntado a Alberto Núñez Feijóo como “colaborador necesario”. "Mazón es un peso muerto para la reconstrucción”, ha indicado la dirigente socialista tras la declaración institucional del jefe del Consell al que ha acusado de “utilizar las instituciones para darse un baño de masas”, rodeado de altos cargos de la Generalitat, de su partido.

La líder de los socialistas valencianos ha recordado que “Mazón dentro de las paredes del Palau recibe aplausos de los altos cargos del PPCV pero fuera no es eso lo que le espera” y ha afirmado que “con esto lo que nos demuestra es que él es indigno para ser president, pero también lo es todo el Partido Popular”: “Están en el lado incorrecto en esta tragedia”. Además, ha defendido que Mazón tendría que haber dado ya la oportunidad la Comunitat Valenciana de utilizar la vía democrática y convocar elecciones” y ha insistido en que “la gente tiene derecho a decidir sobre su futuro”.

Asimismo, Morant ha apuntado que “Feijóo, que se ha convertido en un colaborador necesario, también tiene muchas explicaciones que dar” y ha recordado que “aunque ahora balbucee delante de las cámaras en muchas otras ocasiones ha venido a la Comunitat Valenciana para aplaudir a Mazón por irse de comida, de sobremesa y de paseo mientras la gente se estaba muriendo”. “Con esta actitud lo que nos está diciendo el PP es que si volvemos a vivir una emergencia volvería a actuar igual”, ha concluido.

"Infame"

Por su parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha calificado el discurso de Mazón con motivo del aniversario de "infame". "La única declaración institucional de Mazón que esperan los valencianos y las valencianas es el anuncio de su dimisión. Un nuevo insulto a las víctimas en un día tan doloroso. Los aplausos de su gobierno son una burla y demuestran su falta de humanidad", ha remarcado el dirigente valencianista.

También ha habido reacción por parte de Podem. "Hoy se celebra un funeral de estado por las víctimas de la DANA que merece todo nuestro respeto. Sin embargo, denunciamos que al funeral asista el asesino de las víctimas. La presencia de Mazón es una humillación y una falta de respeto absoluta a las víctimas y a todos los valencianos, donde debería estar es en prisión como responsable de 229 homicidios imprudentes", ha señalado la líder de los morados, María Teresa Pérez.