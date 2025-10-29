La jefa de Emergencias confirma que Delegación del Gobierno veía "necesario" a las 18.35 horas "el Es Alert" y desde el Cecopi respondieron "lo estamos gestionando"

La jefa de servicio de coordinación de Emergencias Inmaculada Piles, la funcionaria de más alto rango que ha declarado hasta ahora en la causa de la dana y con 21 años de experiencia en el puesto, declaró ayer ante la jueza y el fiscal de la causa de la dana, que desde la Delegación del Gobierno le advirtieron a las 18.35 horas, en plena reunión del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado), el cerebro de la emergencia) "es necesario el Es Alert" y desde el Cecopi le respondieron "lo estamos gestionando". Una información relevante porque el momento en el que el Es Alert comenzó a debatirse el Cecopi ha bailado de horas. La exconsellera Salomé Pradas llegó a asegurar que un técnico la informó de la existencia de la alerta a las 20 horas. El mensaje Es Alert no se envió hasta las 20.11 horas. Un detalle que nunca olvidarán las miles de personas afectadas por las riadas y barrancadas. Y especialmente las familias de las 229 personas fallecidas.

Piles ha explicado en su declaración que, aunque no trabajó por la tarde del 29 de octubre (29-O) para poder relevar por la noche al subdirector de Emergencias Jorge Suárez, se conectó al Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado), el cerebro de la emergencia, para saber qué decisiones se adoptaban de cara a su turno por la noche.

Conectada en remoto al Cecopi

Inmaculada Piles ha confirmado que se conectó en remoto al Cecopi y que fue tomando notas de lo que se debatía y que ha podido leer en su declaración. Aunque a Piles le sucedió como a los representantes de las agencias estatales que se quedaron en blanco durante los tres recesos o desconexiones en el Cecopi. Los abogados de las acusaciones populares y particulares han preguntado a Piles cuándo se barajó el Es Alert, el mensaje que llegó a las 20.11 horas de la tarde del 29-O y que la jueza considera "tardío y erróneo" porque la mayoría de víctimas ya habían fallecido cuando se envió la alerta.

Mensaje de la delegación del Gobierno

Según Piles, hay un correo de Juan Ramón Cuevas, jefe de la unidad de analisis del riesgo de Emergencias con propuesta de redacción del mensaje a las 18.35 horas del 29 de octubre, treinta y cinco minutos antes de que se enviara el primer aviso a la población, a las 20.11 horas, cuando la mayoría de víctimas de la dana ya habían fallecido. "En paralelo las personas del Cecopi hablábamos entre nosotros", ha confirmado la jefa de servicio de Emergencias, según fuentes conocedoras de su declaración. De hecho, ha añadido que "Patricia García, responsable de Protección civil de la Delegación del Gobierno me dijo: Inma es necesario el Es Alert" por lo que mandó un mensaje a Jorge Suárez y me dijo: Sí, lo estamos gestionando. Eso fue a las 18.35 horas", señalan fuentes conocedoras de su declaración. Aún faltaba un hora y treinta y cinco minutos para que la Generalitat enviara la alerta de las 20.11 horas.

La jefa de servicio de Emergencias también ha reconocido que durante los parones del Cecopi mantuvo contacto con Suarez. Para advertirle que no se les escuchaba o para transmitir una llamada de Sanidad "para un hospital de campaña en la zona del Poyo [sin especificar la hora] y que no sabíamos quién lo estaba haciendo". A partir de las 19 horas, tras el segundo receso, la jefa de servicio de coordinación de emergencias confirmó la información sobre la delegada del Gobierno y la alcaldesa de Paiporta, que Pilar Bernabé dijo en su declaración: “Nos estamos ahogando”, fue la primera noticia que tuvo el Cecopi de lo que estaba pasando en l’Horta Sud a través de una llamada de la alcaldesa de Paiporta Maribel Albalat a la delegada del Gobierno Pilar Bernabé, a las 19.05 horas. “Nos estamos ahogando, va a morir mucha gente”, dijo la alcaldesa. Un hecho que también negaron desde la Generalitat. Según el relato de Inmaculada Piles, a esa hora de la tarde también iban entrando ·referencias a alcaldes que iban llamando y hablaban de coches con personas dentro (...) Yo ya estaba con papel de “escucha” con las gestiones que hacía y atendía mi teléfono pidiendo mantas, bocadillos, autobuses, centro salud, hospitales…"

Piles también ha confirmado en su declaración que era la que reportaba toda la información del episodio de lluvias a Emilio Argüeso, entonces secretario autonómico de Emergencias, ahora investigado, y mando único de la emergencia desde el nivel de emergencia cero al uno (que se mantuvo durante toda la mañana del 29 de octubre (29-O) hasta que se decretó el nivel dos, a las 15 horas, en Requena-Utiel.

Lectura de los mensajes del 29-O

Piles ha leído ante la magistrada y el fiscal de la dana los mensajes que le remitió Emilio Argüeso durante esa mañana y que ya fueron desvelados por el exsecretario autonómico cuando declaró como investigado el pasado 11 de abril. Piles y Argüeso intercambiaron continuos mensajes desde las 7.42 horas del 29 de octubre. A esa hora la Aemet (Agencia estatal de meteorología) ya ha remitido aviso rojo para el litoral sur de la provincia de València (a las 9.41 se aumentará al litoral norte) y también se había decretado el nivel 1 de emergencia por inundaciones en la Ribera Alta. La secuencia de mensajes a través de la aplicación Whatsapp se extiende hasta las 9.51 horas, según el acta notarial aportada por Argüeso a la causa.

Gestión para Presidencia a las 12.05 horas

Los mensajes entre Argüeso y Piles se retoman a las 12.05 horas, pero para una gestión que el secretario autonómico realiza para Presidencia de la Generalitat. "Inma porfa, necesito que me digas para llegar a Xàtiva desde València cómo se va que no esté cortado. Es para Presidencia», preguntó Argüeso a Piles. Un mensaje que la jefa de servicio ha leído en voz alta en su declaración. El alto cargo de Presidencia que se desplazó hasta Xàtiva el día de la dana fue José Manuel Cuenca, secretario autonómico del gabinete del president y Comunicación. Una petición que revela que, al menos, existía cierta preocupación por el episodio meteorológico en el gabinete del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, aunque la agenda del jefe del Consell se mantuvo impertérrita. "Mantuve mi agenda plenamente consciente de cómo estaba la situación", aseguró en su comparecencia en las Corts Valencianes del 15 de noviembre.

La responsable de dictar alertas hidrológicas

Justo en esos momentos la situación se había agravado, ya que Emergencias acababa de decretar la alerta hidrológica en el río Magro (11.45 horas) y en el barranco del Poyo (12.20 horas) tras ser advertida por la Confederación Hidrográfica del Júcar de los incrementos de caudales, según fuentes conocedoras de su declaración. Piles ha reconocido que fue ella la que tomó la decisión de decretar ambas alertas hidrológicas y lo propuso al secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.