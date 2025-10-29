Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vaivén

Lágrimas de las víctimas al escuchar a Mazón y arenga contra el president de la periodista Àngels Barceló

El rechazo al president de la Generalitat marca el primer aniversario de la dana, también en los especiales de los medios de comunicación

Barceló, en primer término, en La Rambleta.

Barceló, en primer término, en La Rambleta. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

La presentadora de Hoy por Hoy, programa radiofónico de la Cadena Ser, Àngels Barceló, concluyó su programa este miércoles, emitido desde La Rambleta, en València, con una arenga política. "No os vamos a soltar de la mano porque no lo hemos hecho este año. Si es necesario vendremos aquí el año que viene y esperemos que quien no esté aquí sea Carlos Mazón. Muchas gracias".

Ha sido el tono del programa desde el principio, marcado además por la emotividad, dada la presencia de una importante cantidad de familiares de víctimas. Durante la declaración institucional que hizo por la mañana el president Mazón, emitida en directo, se vio en el público a muchos familiares llorando de impotencia. También abundaron los gritos de "Mazón, dimisión".

TEMAS

