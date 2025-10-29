Un año de la dana
Qué es el luto oficial decretado y por qué se simboliza con un lazo negro
Durante el tiempo de luto, las instituciones no pueden organizar celebraciones que no tengan que ver con el motivo del duelo
Tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de València han declarado día de luto oficial la jornada de este primer aniversario de la dana que segó 229 vidas en varias comarcas valencianas. En ambos casos, la decisión se ha adoptado por decreto, en un caso del Consell y, en el Cap i casal, la resolución está firmada por la alcaldesa, María José Catalá.
El luto oficial supone un reconocimiento institucional, en nombre de la sociedad, del dolor y respeto por las víctimas de una catástrofe o muerte por causas no naturales. Por ejemplo, en el caso de un atentado terrorista, accidente de tráfico, asesinato por violencia machista o un incendio que se cobra vidas, como el que arrasó el edificio de Campanar en València, el 22 de febrero de 2024, que provocó diez muertes.
Decretos para aprobar el luto
Los decretos de luto oficial, para demostrar solidaridad y respeto de la comunidad a los fallecidos y familias, pueden ser adoptados por la administración estatal (el Gobierno, cuando los atentados del 11M), autonómica o local. La vigencia de ese luto oficial es una decisión discrecional, dado que puede variar desde 24 horas hasta varios días. Durante la crisis de la Covid -19 llegaron a decretarse 10 días de luto oficial.
En el tiempo de duración del luto oficial las banderas ondean, protocolariamente, a media asta en edificios públicos. Y no pueden llevarse a cabo actos institucionales que impliquen algún tipo de celebración, salvo las relacionadas con el motivo del duelo. Las banderas que se encuentren en el interior de dependencias oficiales deben lucir un crespón negro. El crespón cumple una misión similar al lazo, si bien no es exactamente lo mismo. El crespón es una tira de tela negra que se coloca sobre la bandera, en ningún caso sobre el escudo, según las normas de protocolo.
29 de octubre: Un año de la dana que arrasó Valencia
