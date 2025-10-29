Mompó vende gestión con un ‘documental’ sobre la reconstrucción desde la diputación

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha enviado esta mañana una carta a los trabajadores de la institución para agraceder “el verdadero valor de las personas que la forman”. “Mirando atrás, solo puedo sentir orgullo y gratitud”, por la respuesta y por el esfuerzo de los empleados. “Habéis devuelto a la diputación su esencia: ser útil, próxima y la madre de todos los ayuntamientos de nuestra tierra”, señala la misiva.

El texto se acompaña de un pequeño documental de más de diez minutos donde se pone en valor el trabajo de las distintas áreas de la diputación desde su ámbito de competencias, y también de algunas otras que fueron asumidas. Se puede ver a Mompó, y a miembros del resto de equipo de gobierno que sufrieron la dana (muchos son alcaldes de poblaciones afectadas), en tareas de reconstrucción: desde la reparación de 1.100 kilómetros de carretera a la recuperación de los fondos del museu del Palmito de Aldaia, pasando por el papel de los bomberos tanto el 29-O como las siguientes semanas o el apoyo a los municipios.

El presidente provincial ha ganado mucho foco desde la dana, e incluso en las últimas semanas comienza a sonar con fuerza como uno de los posibles nombres de futuro para el PP de la Comunitat Valenciana, con el debate abierto en torno al horizonte político de Carlos Mazón.