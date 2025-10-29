Pasillo de honor y gritos de "No estáis solos" para las víctimas a la salida

El final del funeral de Estado por la dana ha tenido un epílogo en la calle. Grupos de personas aguardaban lanzando consignas y reproches a la salida de los automóviles por las dos salidas naturales del aparcamiento de la Ciutat de les Arts i les Ciències, debajo de l'Umbracle. Pero a la vez, a pie, las familias de las víctimas se marchaban buscando sus vehículos fuera de ese recinto, fundamentalmente en el cercano centro comercial.

En ese momento, más de un centenar de personas acudieron para lanzar nuevas consignas, pero esta vez de apoyo, al grito unánime de "No estáis solos, no estáis solos". La salida la hicieron por el carril bici, lo que provocó que se organizara un improvisado pasillo de honor a ambos lados del mismo. Los familiares iban saliendo en pequeños grupos, llevando todavía sus credenciales y rosas blancas en la mano, y lo hacían visiblemente emocionados. También había respuestas a esa manifestación popular, devolviendo con la mano el grito de apoyo.

Quiso el destino que, justo en el momento de salir invitados y autoridades, lo que empezó siendo unas gotas acabara siendo un aguacero. Esto propició que la concentración humana se disolviera. Para cuando debía haberse cumplido la fatídica coincidencia de las 20:11 horas, ya había escampado la gente, cada uno con una sensación diferente.