Premio Vía Crucis para Mazón

La Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA) ha fallado sus galardones anuales. El premio Via APIA a la transparencia informativa ha sido para los Bomberos Forestales, por «estar compartiendo información a través de sus organismos y sus redes sociales sobre la evolución de los incendios online". El premio Via Crucis 2025 a la opacidad informativa ha sido para el Gobierno de la Generalitat y en especial para su presidente Carlos Mazón por «ocultar y retrasar información ambiental que podía haber salvado vidas y a las posteriores justificaciones que aún sigue dando, para no asumir su culpa». La entrega de galardones tendrá lugar el 27 de noviembre en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, durante el XVI Congreso Nacional de Periodismo Ambiental.