Protestas contra Mazón en la calles de València: Manifestación desde el Ventorro y 229 mantas térmicas para recordar a la víctimas

Ni olvido ni perdón. El centro de València se ha convertido en el escenario de una nueva protesta contra Carlos Mazón por la gestión de la dana y en recuerdo a las 229 víctimas de la tragedia. Minutos antes de arrancar una manifestación convocada por Acord Social Valencià para homenajear a las 229 personas que perdieron la vida hace un año, los organizadores del acto han desplegado en el suelo 229 mantas térmicas para recordar a los fallecidos ante la mirada de decenas de turistas que han seguido la acción reivindicativa.

El acto principal ha consisitido en el recorrido a pie de la distancia que separa la Generalitat de El Ventorro, restaurante en el que pasó parte de las horas más críticas el día de la dana el presidente de la Generalitat con la periodista Maribel Vilaplana.

Beatriu Cardona, portavoz de Acord Social Valencià, ha lamentado la actuación de Mazón durante el día 29 de octubre. “Para Acord Social es muy importante tener un acto de homenaje a las víctimas y denunciar la negligencia criminal” del presidente de la Generalitat, ha subrayado.

“Es muy importante visibilizar la magnitud de la tragedia”, ha subrayado Cardona. Los participantes han observado con respeto las mantas colocadas en el suelo de la plaza de la Virgen con el nombre de todos los fallecidos el 29 de octubre antes de iniciar la marcha hacia El Ventorro. A las 13.26 horas, la gente ha comenzado a aplaudir y a corear Mazón dimisión y a Picassent. Entre las pancartas desplegadas destaca una que dice “Ni corazón ni palabra”, en referencia al jefe del Consell.

El cantautor valenciano Rafa Xambó ha leído un manifiesto en el que denuncian las “políticas negacionistas” del cambio climático de Mazón y han subrayado la actuación negligente del Consell. “Tenemos claro que para poder hacer el duelo es necesario que Carlos Mazón y su Consell asuman responsabilidades políticas y penales, dimitan y se pongan a disposición de la Justicia”, han añadido. Xambó ha recordado a todas "las víctimas, a todas las poblaciones anegadas y a las personas solidarias que, en un gesto de desobediencia civil, entraron en los pueblos inundados y que, con su trabajo, contribuyeron a salvar miles de vidas".

Llegada al Ventorro

A medida que ha avanzado la marcha se ha sumado más manifestantes. En total, cerca de mil personas han llegado a la puertas del restaurante El Ventorro a las 14:01 horas coreando la palabra "vengüenza". La policía ha puesto en marcha un perímetro de seguridad para custodiar el acceso al restaurante mientras los manifestantes gritaban de forma pacífica "no son muertos, son asesinatos".

En la jornada de hoy se conmemora que hace un año de la tragedia de la dana que arrasó parte de la provincia de Valencia y dejó 229 víctimas mortales en Valencia y decenas de miles de damnificadas. Un día que el Gobierno valenciano ha acordado que sea un día de luto oficial en toda la Comunitat Valenciana por el primer año de la dana.

A las 14.08, los manifestantes han tomado el camino de vuelta hacia el Palau de la Generalitat. Los responsables del acto querían pasar por el aparcamiento en el que se despidieron Mazón y la periodista, pero no han podido al no haberlo incluido en la solicitud que hicieron para la manifestación ante la Delegación del Gobierno.

Esteban San Canuto

Ante el restaurante, han pedido al dueño del establecimiento y a los trabajadores que cuente a la jueza qué vieron: "No tenéis la culpa de que comiera aquí, pero si de callar lo que visteis".

Funeral de Estado

Este miércoles por la tarde se celebrará el funeral de Estado por las 237 víctimas mortales de la dana al que asistirán las principales autoridades del país y que estará protagonizado por los familiares de los fallecidos. El Museo de la Ciencias, en la Ciudad de las Artes de las Ciencias de València, ha sido el lugar escogido para este funeral de Estado que reunirá a unas 800 personas y en el que los discursos correrán a cargo de los familiares de tres víctimas en nombre de todas y del rey Felipe VI en representación del Estado.