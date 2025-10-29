Rosa Álvarez (víctimas de la dana) carga contra la dirección de À Punt: "Vergonya, vergonya, vergonya"
La presidenta de la asociación de víctimas mortales defiende a los profesionales y critica la cobertura de la manifestación y la ocultación de las imágenes del Cecopi: “Los políticos pasan, pero los familiares y los contribuyentes permanecemos”
La presidenta de la Associació de Víctimes Mortals de la Dana, Rosa Álvarez, se ha mostrado muy crítica esta mañana durante una entrevista en À Punt con la dirección de la radiotelevisión pública autonómica. "Nuestra asociación está muy enfadada con la dirección de À Punt. Ese publirreportaje del 9 de octubre [en referencia a la entrevista del president Carlos Mazón] y los vídeos que no se trasladaron a la jueza, a las Corts, a las familias, que se tuvo que filtrar por alguien que es un héroe o una heroína. Y por lo que pasó el sábado, que hasta televisiones internacionales sacaron imágenes de la masiva manifestación, se retransmitía una corrida de toros de 1997”. La entrevista se celebraba en la casa del padre de Álvarez, fallecido en la barrancada, en Catarroja.
Álvarez ha resumido sus sentimientos: "vergonya, vergonya, vergonya", ha dicho. La periodista que la entrevistaba ha recordado que los trabajadores de la radio y televisión públicas han estado "desde primera hora" en la zona cero, junto a las víctimas, y también ha habido personal afectado. La presidenta de la asociación ha agradecido el comportamiento de los profesionales, así como el comunicado distribuido tras la escasa cobertura de la manifestación del sábado: "Por eso os he abierto la casa, por los profesionales, no por la empresa". Y ha añadido: "Solo espero que quien dirige À Punt tenga en cuenta que quien paga esto son los contribuyentes, y que deje de presionar a los trabajadores, que se ponga del lado de los familiares de las víctimas. Los politicos pasan, pero los familiares y los contribuyentes permanecemos".
También ha sido muy crítica con el president Mazón. "Estamos convencidos de que la justicia pondrá a cada uno en su sitio. Si no fuera así, sería demoledor", ha asegurado.
