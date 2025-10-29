Un año de la dana
Seguridad extrema en la Ciudad de las Artes y las Ciencias para el funeral de Estado
La Ciudad de las Artes y las Ciencias se blinda para celebrar el funeral de Estado por las víctimas de la dana con un dispositivo de seguridad cuidado al detalle dentro y fuera de las instalaciones
Ya está todo listo. La Ciudad de las Artes y las Ciencias acoge hoy miércoles, 29 de octubre, el funeral de Estado por las víctimas de la dana que arrasó parte de la provincia de Valencia hace hoy un año, dejando 229 víctimas mortales y decenas de miles de damnificados. Drones, perros policía, controles en las instalaciones y en sus alrededores, centenares de agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y una organización cuidada al detalle conforman un dispositivo de seguridad que ha blindado la Ciudad de las Artes y las Ciencias para celebrar el que será el acto principal del aniversario del 29-O, declarado día de luto oficial en toda la Comunitat Valenciana.
El funeral de Estado se celebrará en el Museo Príncipe Felipe de València, que acogerá a unas 800 personas, entre familiares de los fallecidos -que serán los protagonistas de la ceremonia- y autoridades. Y es que la seguridad ha sido uno de los principales puntos de la organización, habida cuenta de la presencia de las más altas autoridades del Estado, como los reyes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los presidentes del Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, y también se ha invitado a los presidentes de todas las Comunidades autónomas. De forma singular, a los presidentes de las comunidades autónomas donde hubo víctimas mortales en la dana de hace un año, empezando por el de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ya que en la provincia de Valencia es donde hubo más fallecidos, así como el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla.
En el interior y en el exterior
También se ha cursado invitación a los alcaldes de los 78 municipios damnificados (75 de Valencia, 2 de Castilla-La Mancha y 1 de Andalucía), al jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a los portavoces de los grupos de las Cortes Generales y de Les Corts Valencianes, y a los de las cámaras parlamentarias de Castilla-La Mancha y Andalucía.
Algunos familiares de víctimas mortales han pedido que no asista al funeral de Estado el president de la Generalitat, Carlos Mazón, así que ante una tensión que se puede vivir dentro y fuera de las instalaciones, los controles de seguridad también se extienden al exterior.
