Un sello de Correos homenajea a las víctimas de la dana

Correos puso ayer en circulación una tirada de 70.000 sellos dedicados a homenajear a las víctimas de la dana 2024 bajo el lema 'Contigo hoy, mañana y siempre'. Con esta emisión, la empresa postal quiere poner en valor cómo en medio de la adversidad, vecinos, voluntarios y organizaciones demostraron un espíritu de unidad y compromiso excepcional, trabajando juntos para superar las dificultades y brindar apoyo a quienes más lo necesitaban. Estos sellos cuestan 1 euro y para el diseño de la estampa se ha utilizado la imagen proporcionada por el Comisionado especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la barrancada. Es una imagen que representa cómo de la destrucción que ocasionó la dana florece una rama como símbolo de esperanza. Las oficinas de Correos en las zonas afectadas por la dana también sufrieron serios daños. Correos ofreció una serie de servicios sin coste para los ciudadanos damnificados.