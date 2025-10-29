Tierra de esfuerzo donde el deporte une, inspira y trasciende

En la Comunitat Valenciana el deporte no se reduce a competir: se celebra, se comparte y se vive como una prolongación natural del carácter mediterráneo. Desde las playas de Castelló hasta las montañas de Alicante, el movimiento forma parte del paisaje. Aquí se corre entre naranjos, se juega a pilota en calles estrechas, se pedalea junto al mar y se entrena bajo un sol que invita a salir.

A lo largo de los últimos años, el deporte se ha consolidado como un símbolo de identidad colectiva. No solo por los grandes equipos o los eventos internacionales, sino por la red silenciosa de clubes, asociaciones y escuelas que mantienen vivo el espíritu de esfuerzo, convivencia y comunidad. El deporte valenciano es un espejo de la sociedad: diverso, mediterráneo y profundamente social.

El latido ancestral de la pilota

Pocos deportes condensan tan bien el alma valenciana como la pilota. En cada partida, los pueblos reviven una herencia que se transmite de padres a hijos. En el trinquet o en la calle, el silencio se rompe con el golpe seco de la pelota y el grito de los jugadores. Es un idioma propio que se entiende sin palabras, donde lo importante no es tanto ganar como formar parte del ritual.

La pilota valenciana no es una reliquia: es una manera de estar en el mundo. Ha sobrevivido a la televisión, a los videojuegos y a la globalización

Desde Castelló hasta la Marina, cada comarca conserva su estilo —’escala i corda’, ‘galotxa’, ‘raspall’—, y los grandes nombres del pasado conviven con nuevas generaciones que entrenan en escuelas públicas y clubes federados. La pilota valenciana no es una reliquia: es una manera de estar en el mundo. Ha sobrevivido a la televisión, a los videojuegos y a la globalización porque ofrece algo que ningún otro deporte da: identidad.

Marc celebra el título individual de Escala i Corda en Pelayo de 2024. / J.M. López / JM LOPEZ

En Pelayo, el mítico trinquet de València, los fines de semana aún se llena de voces, apuestas y olor a almendras tostadas. Pero también en pueblos pequeños como Bicorp, Ondara o Benidorm, donde los niños aprenden a golpear la vaqueta con la misma naturalidad con la que sus abuelos lo hacían medio siglo atrás. La pilota es memoria viva del pueblo valenciano.

De la tradición al movimiento urbano

La Comunitat Valenciana también ha sabido reinventarse a través del deporte popular. Las tres capitales —Castelló, València y Alacant— han convertido sus calles y parques en espacios para correr, pedalear o practicar yoga al aire libre. El clima benigno y la geografía diversa han favorecido el auge de los deportes de resistencia: el Maratón de València, el Triatlón de Castelló o las pruebas de montaña de la Marina Alta reúnen cada año a miles de participantes.

La Ciudad del Running

Una comunidad autónoma plagada de carreras populares, urbanas y de montaña, cada vez más pruebas de triatlón y carreteras llenas de ciclistas los fines de semana, desde Aitana hasta la Calderona o el Penyagolosa. El viejo cauce del Túria, convertido en un jardín de nueve kilómetros, es hoy el gimnasio al aire libre más grande de Europa, atravesado por un carril de corredores gracias al impulso de Juan Roig.

València se ha ganado el título de Ciudad del Running, sede del maratón más multitudinario de España y con la mejor marca nacional, un fenómeno que ha situado a la capital del Túria en el mapa deportivo mundial.

En la costa, el deporte es casi una extensión del mar. Desde las regatas de vela en la Marina de València hasta el surf en la Malva-rosa o las travesías a nado en Dénia, la relación con el Mediterráneo es inseparable. También el interior vive su auge: el senderismo, las carreras de montaña y el ciclismo llenan los fines de semana las rutas del Espadán, la Serra de Mariola o el Maigmó. El deporte, en la Comunitat Valenciana, no se encierra: se despliega en la naturaleza.

Clubes, historia y poder profesional

El fútbol sigue siendo el gran escaparate, con cuatro equipos en Primera División —Villarreal CF, Valencia CF, Levante UD y Elche CF —, que reflejan la diversidad y la fuerza del territorio. A su alrededor florecen decenas de clubes modestos que sostienen la base del deporte valenciano con voluntariado y pasión.

El Valencia Basket, con sus potentes secciones masculina y femenina, es otro emblema de éxito y gestión moderna. En Castelló, el voleibol y el atletismo mantienen una fuerte tradición, mientras que en Alicante destacan la gimnasia, el remo y los deportes náuticos. En toda la Comunitat, las competiciones locales son también puntos de encuentro: ferias, fiestas, gastronomía y deporte se mezclan con naturalidad.

Más allá del deporte aficionado, la Comunitat Valenciana muestra un poderío profesional indiscutible. Y junto a los grandes, la cantera: una comunidad potente en sus escuelas de deporte base, impulsadas por el Proyecto FER, de la Fundación Trinidad Alfonso, que apoya a los mejores deportistas valencianos para que cumplan sus metas más ambiciosas. Un modelo que inspira y multiplica el talento joven en toda la Comunitat.

El deporte profesional se ha convertido, además, en motor económico. La organización de eventos internacionales —como la Copa de la Reina, la Vuelta Ciclista o el BBVA Open Internacional de Tenis— atrae visitantes, crea empleo y proyecta una imagen moderna y saludable. Pero su verdadero valor está en el impulso que dan al deporte de base, en las vocaciones que despiertan y en la energía que dejan en los barrios.

El deporte como red social y cultural

Más allá de los focos, el verdadero valor del deporte valenciano está en su dimensión social. La Generalitat y los ayuntamientos han impulsado programas de deporte para mayores, inclusión de personas con discapacidad y fomento del deporte femenino. En pueblos pequeños, las escuelas deportivas municipales son mucho más que lugares para entrenar: son puntos de encuentro donde se construyen amistades, se aprenden valores y se refuerza la autoestima colectiva.

Proyectos como Esport a l’Escola o las ligas escolares autonómicas muestran el compromiso con un modelo deportivo que educa y une. En las playas, las actividades gratuitas de verano —desde gimnasia hasta vóley— son también una forma de democratizar el acceso al ejercicio. El deporte, en la Comunitat Valenciana, es un bien público.

También destaca el papel de las universidades y los centros de tecnificación, que han formado a entrenadores, fisioterapeutas y gestores que hoy trabajan en todo el mundo. La combinación de tradición, ciencia y formación ha consolidado un ecosistema deportivo sólido y exportable.

Los retos pendientes

El éxito de los grandes eventos —el Maratón de València, la Copa del Rey de Vela o el Mundial de Atletismo Máster— ha situado a la Comunitat en el mapa deportivo europeo. Sin embargo, persisten desafíos: mejorar las infraestructuras en zonas rurales, garantizar la igualdad de género en el deporte profesional y equilibrar la inversión entre élite y base.

En muchas comarcas del interior, los clubes funcionan gracias al voluntariado y al esfuerzo personal de entrenadores que compaginan su empleo con horas de dedicación altruista. Es un tejido que sostiene la esencia del deporte valenciano, pero que necesita apoyo y recursos para no deshilacharse.

El deporte valenciano del futuro deberá ser verde, accesible y fiel a su identidad

También crecen las preocupaciones medioambientales: cómo mantener el atractivo deportivo sin saturar los espacios naturales ni depender de macroeventos que comprometen la sostenibilidad. El deporte valenciano del futuro deberá ser verde, accesible y fiel a su identidad.

En definitiva, el deporte en la Comunitat Valenciana es mucho más que una actividad física. Es una forma de pertenencia, una manera de celebrar la vida y de reconocerse en los demás.