Ximo Puig: "Es un día de tristeza enorme, se han dicho muchas mentiras"
El expresident de la Generalitat Valenciana habla de un "herida moral" en el autogobierno valenciano y llama a ponerse en la piel de las víctimas: "Nosotros nos iremos a casa pero ellos llegarán y no estarán todos"
El expresident de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha acudido al funeral de Estado en el que ha calificado como un día muy triste, pero "muy triste por todo. Fundamentalmente porque dicen que el tiempo lo cura todo y no cierto. El tiempo pasa, pero hay heridas que quedan y muchas familias que nunca volverán a levantar su vida. Hay que intentar que no sea así y que se puedan recuperar", reflexionaba el expresident.
Respecto al funeral, Puig ha destacado que lo más impactante son los testimonios de las personas, que dejan una tristeza colectiva enorme. "Estoy triste por ellas", ha dicho. Además, ha mencionado lo triste del día de hoy, también "por el autogobierno". Puig ha hecho referencia a la gestión de la dana y sobre todo de este año que ha pasado. "Por cómo se ha gestionado y cómo continúa gestionando. Esto deja una herida moral muy grave al autogobierno".
Con todo, ha pedido poner el foco en las familias, "nos tenemos que poner en la piel de esas personas. Ahora todos nos vamos a casa con nuestras familias, pero ellos nunca volverán a estar todos juntos. Es un momento muy duro, además se han dicho demasiadas mentiras en una gestión que ha sido dramática".
