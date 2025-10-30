Abascal sale en defensa de Mazón y denuncia un "linchamiento" en el funeral orquestado por Moncloa

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha atribuido este jueves los insultos, abucheos y peticiones de dimisión recibidos por Carlos Mazón durante el funeral de Estado por las víctimas de la dana celebrado ayer en València a una maniobra orquestada por el Gobierno central, quien organizó el acto laico. Asimismo, ha defendido que el "primer y principal responsable" de lo ocurrido el 29-O es el presidente del Ejecutivo de España, Pedro Sánchez y ha criticado que haya cargos del PP "atemorizados" y "sumándose al linchamiento" contra el barón valenciano.

El líder voxista, elemento decisivo para la continuidad de Mazón en el cargo (el PP necesitaría sus votos para investir a un nuevo president), se convierte así en el primer apoyo público que recibe el dirigente popular tras los duros momentos vividos durante la tarde del miércoles, cuando tuvo que escuchar gritos de "asesino", "rata" y "cobarde", entre otros muchos, de los familiares de fallecidos en las riadas de octubre de 2024.

Para Abascal, se trató de un "linchamiento" contra Mazón "organizado" por Moncloa, que según el dirigente de Vox también aprovechó para buscar el "indulto" a Sánchez de las víctimas. La crítica, compartida en privado por algunos dirigentes del PP, se centra en los minutos previos al inicio del acto, cuando Mazón tuvo que esperar a que los reyes y Sánchez conversaran durante unos minutos con representantes de víctimas ya dentro del auditorio. En ese momento se produjeron los primeros gritos, que se cortaron con la entrada de sus majestades al espacio.

Pese a que Vox ha evitado durante el último año poner en apuros a Mazón a cambio de que el popular haya asumido algunos de sus postulados más radicales en inmigración o medio ambiente, Abascal asegura que su formación "ha exigido explicaciones y responsabilidades" al jefe del Consell por su gestión de la dana. Añade sin embargo que esas explicacoines las han pedido en espacios "donde tiene derecho a la defensa".

Asimismo, e ignorando los contundentes autos de la jueza, añade en su mensaje en redes sociales que el "primer y principal responsable" de la tragedia es el Gobierno central y en concreto Sánchez, "por acción y por omisión". Y carga también contra el PP por estar "atemorizados" ante esta supuesta estrategia de Sánchez o, algunos, "incluso sumándose al linchamiento" de Mazón, concluye Abascal.