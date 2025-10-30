La edila que llamó a Estellés "poeta del odio", nueva directora general de Trabajo del Consell

Con la cuenta atrás activada para una remodelación de Consell anunciada hace más de un mes, en la que se sabe con seguridad que Francisco Gan Pampols dejará su cargo en el Ejecutivo autonómico, el segundo escalón del Gobierno valenciano se mueve. Y lo hace en uno de los departamentos que aparece en la rumorología para tener un cambio al frente de su titular: la Conselleria de Educación, Universidades, Cultura y Empleo.

En esta macroárea que encabeza José Antonio Rovira ha habido cambio en la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Seguridad Laboral. El pleno del Consell, y así consta en el DOGV, ha acordado la salida "a petición propia" de Andrés Lluch, quien hasta ahora ocupaba estas responsabilidades, y el nombramiento en su lugar de María Lurueña, concejala en Godella. No es cualquiera. Lurueña saltó a los titulares el pasado mes de marzo al considerar a Vicent Andrés Estellés como "poeta del odio, la ordinariez y el catalanismo".

Fue en un pleno del municipio de l'Horta, justo el día en el que se cumplían 32 años del fallecimiento delfill del forner. Las desafortunadas calificaciones que vertió la edila del PP sobre el poeta vinieron por la reclamación de Compromís para saber dónde estaba ese panel cerámico una vez retirado tras pedir, en varias ocasiones, la custodia del mismo para buscar una ubicación digna. Con todo, la concejala del PP respondió que "lo hemos hecho trozos y lo hemos utilizado para rellenar socavones".

"Esa es su opinión, no puedo decir más", respondió el alcalde, también del PP, José María Musoles, días después al ser preguntado por el asunto en la Cadena SER. No obstante, esto no le evitó las críticas de la izquierda. "Además de insultar y faltar al respeto la figura de Estellés, que es un poeta en lengua valenciana, de los mejores que ha parido este territorio, además, señalan que el mural lo han hecho a cachos y lo han utilizado para rellenar socavones. El nivel de cinismo y maltrato que tienen es una cosa que cuesta mucho de entender", lamentó la portavoz de Compromís, Tatiana Prades.

No obstante, aquella no fue la primera vez que en Godella menosprecian la figura de Estellés. Durante este mandato y en septiembre de 2024, la concejalía de Vox retiró un mural cerámico con versos del poeta de Burjassot de la fachada del edificio de Servicios Sociales porque el poeta "no tenía mucho que ver" con Bienestar Social, tal como apuntó el gobierno local en su día. Fue durante el frustrado Any Estellés que PP y Vox impidieron en las Corts celebrar por el centenario del poeta.

La llegada de Lurueña a la dirección general no le supone una entrada de nuevas en la conselleria que dirige Rovira, sino más bien un ascenso dentro de su estructura. La concejala de Godella ya formaba parte del organigrama de la Generalitat y del área de Trabajo como directora territorial de Empleo y Labora desde octubre de 2024, nombrada por Rovira. Un año después da un salto al entrar a formar parte ya de los altos cargos del Ejecutivo autonómico.