Del gélido encuentro entre Mazón y Sánchez a la invisibilidad de Feijóo
El funeral de Estado dejó muchas imágenes que bien podrían ser el resumen de un año de desencuentros entre el Gobierno y la Generalitat. Corrección, eso sí, pero frialdad. Sobre todo en el momento en que Pedro Sánchez y Carlos Mazón se encontraron en la explanada del Museo de las Ciencias. Apretón de manos sin cruzar una palabra a la espera de que llegaran los reyes. Otra ocasión perdida de reconducir los puentes rotos entre ambos líderes desde hace un año. Tampoco hubo acercamiento con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, con quien han mantenido una dura refriega dialéctica en los últimos meses.
En un extremo, la alcaldesa de València, María José Catalá, y Bernabé, sostuvieron una pequeña conversación. Les acompañaban la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, con quien más conversó Mazón, el presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, así como la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol. Uno de los instantes que dejó la previa del acto fue el saludo entre Mazón, que deshizo el camino, para escuchar al expresidente Francisco Camps. Un intercambio de palabras que no trascendieron aunque a nadie se le escapa la incomodidad que debió sentir el actual jefe del Consell, pues Camps no se ha cansado de expresar abiertamente en los últimos meses su intención de asaltar la presidencia del partido.
Mazón tampoco recibió el apoyo explícito de Alberto Núñez Feijóo, que apenas dejó rastro de su estancia en el funeral. Las cámaras no captaron ningún saludo entre el barón valenciano y su jefe de filas, quien el martes le instó a «responder todas las preguntas» sobre su gestión de la dana, después de que trascendiera un nuevo cambio de versión de Mazón. Aunque la mayoría de gritos fueron para el president de la Generalitat, Sánchez tampoco se libró de los improperios. La lluvia, que hizo acto de aparición cuando finalizaba el acto, hizo que los manifestantes que aguardaban fuera desde primeras horas de la tarde, acabaran abandonando.
- La Audiencia de València corrige a la jueza y el fiscal de la dana y obliga a citar a la periodista que comió con Mazón
- Las horas críticas del 29-O: 'Presidente, hay muchos muertos
- Mazón acompañó a Vilaplana al parking antes de una desconexión de 37 minutos
- Última hora: Sigue en directo la duodécima manifestación contra Mazón por la gestión de la dana
- El bypass de Valencia, colapsado con 20 kilómetros de retención
- La 'barrancada' a vista de pájaro: el recorrido letal del Poyo desde Chiva a su desembocadura
- Antonio Tejero, ingresado en estado muy grave en un hospital de Valencia
- Antonio Tejero sigue en estado crítico en un hospital privado de Valencia