Del gélido encuentro entre Mazón y Sánchez a la invisibilidad de Feijóo

El funeral de Estado dejó muchas imágenes que bien podrían ser el resumen de un año de desencuentros entre el Gobierno y la Generalitat. Corrección, eso sí, pero frialdad. Sobre todo en el momento en que Pedro Sánchez y Carlos Mazón se encontraron en la explanada del Museo de las Ciencias. Apretón de manos sin cruzar una palabra a la espera de que llegaran los reyes. Otra ocasión perdida de reconducir los puentes rotos entre ambos líderes desde hace un año. Tampoco hubo acercamiento con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, con quien han mantenido una dura refriega dialéctica en los últimos meses.

María José Catalá y Pilar Bernabé conversan momentos previos al funeral de Estado / Germán Caballero

En un extremo, la alcaldesa de València, María José Catalá, y Bernabé, sostuvieron una pequeña conversación. Les acompañaban la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, con quien más conversó Mazón, el presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, así como la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol. Uno de los instantes que dejó la previa del acto fue el saludo entre Mazón, que deshizo el camino, para escuchar al expresidente Francisco Camps. Un intercambio de palabras que no trascendieron aunque a nadie se le escapa la incomodidad que debió sentir el actual jefe del Consell, pues Camps no se ha cansado de expresar abiertamente en los últimos meses su intención de asaltar la presidencia del partido.

Saludo entre Mazón y Camps a la entrada del funeral de Estado / Germán Caballero

Mazón tampoco recibió el apoyo explícito de Alberto Núñez Feijóo, que apenas dejó rastro de su estancia en el funeral. Las cámaras no captaron ningún saludo entre el barón valenciano y su jefe de filas, quien el martes le instó a «responder todas las preguntas» sobre su gestión de la dana, después de que trascendiera un nuevo cambio de versión de Mazón. Aunque la mayoría de gritos fueron para el president de la Generalitat, Sánchez tampoco se libró de los improperios. La lluvia, que hizo acto de aparición cuando finalizaba el acto, hizo que los manifestantes que aguardaban fuera desde primeras horas de la tarde, acabaran abandonando.