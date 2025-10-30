Dos nuevas líneas, más frecuencias y renovación de material: el plan de FGV hasta 2030

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) invertirá un total de 840 millones de euros hasta 2030 en la ampliación de las redes de Metrovalencia y el TRAM d'Alacant, incorporación de nuevo material móvil, modernización de infraestructuras, instalaciones y equipamiento técnico, intervenciones en estaciones y otras destinadas a clientes y accesibilidad y la finalización de las obras de reconstrucción tras la dana.

Así lo recoge el plan de actuaciones 2026-2030 de la empresa pública, presentado este jueves por el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, junto al conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, y el gerente de FGV, Alfonso Novo.

La hoja de ruta prevé destinar 275 millones en modernización de infraestructuras, instalaciones y equipamiento técnico; 240 millones en ampliaciones de la red; 185 millones en la incorporación de nuevo material móvil; 90 millones en actuaciones en estaciones, clientes y accesibilidad y 50 millones en la finalización obras tras la dana. Todo ello supone, ha resaltado Martínez Mus, una inversión de "más de 455.000 euros al día" durante esos cuatro años.

El objetivo es llegar a 2030 habiendo incrementado la capacidad del servicio un 15 % en Metrovalencia, hasta alcanzar los 105 millones de viajeros al año, y un 25 % en el TRAM d'Alacant, hasta los 25 millones de pasajeros anuales, según Mus.

Las seis patas del plan

El plan se divide en seis paquetes. El primero de ellos --modernización de infraestructuras-- contempla la renovación de las instalaciones "más antiguas" en Metrovalencia, como los túneles de las líneas 1, 2, 3, 5, 7 y 9, completar los puntos de cruce en tramos de vía única para suprimir pasos a nivel, la ampliación de los talleres de Machado, la renovación de los sistemas de señalización y de los equipos técnicos de las líneas 1 y 2, así como un nuevo centro de control de tráfico centralizado y un sistema de videovigilancia.

Respecto a la adquisición de nuevo material móvil, a finales del próximo año se espera la incorporación de 22 nuevos tranvías fabricados por Stadler para reforzar las líneas de Metrovalencia y el TRAM y el plan incluye también la "previsión" de adquirir nuevos trenes a partir de 2029.

En cuanto a las estaciones, clientes y accesibilidad, se acometerá la renovación de las estaciones subterráneas de las líneas 1 y 2, el cierre de estaciones en superficie, la instalación de nuevos sistemas de información al viajero --teleindicadores-- y nuevas escaleras mecánicas en las estaciones de Colón, Benimàmet y Les Carolines-Fira.

Más líneas y frecuencias

Sobre la ampliación de la red, a finales de este año se prevé la apertura de la conexión peatonal entre las estaciones de Xàtiva y Alacant, en València, y el plan recoge la duplicación de la vía en parte el trazado de la línea 3, la construcción de las líneas 11 y 12, así como el diseño de nuevos proyectos para soterrar el metro en Paterna y en Burjassot-Godella, el tramo Empalme-Pont de Fusta, la "mejora de capacidad" del túnel entre Alameda y Colón y la nueva estación de Torrent y el proyecto de su intermodal.

En cuanto a la mejora de las frecuencias, será posible conforme se vayan completando las anteriores intervenciones, de manera progresiva, y también gracias a la incorporación de más plantilla. Además, FGV se está "replanteando" implantar trayectos "más cortos" en las líneas 1, 3 y 9 para ofrecer un servicio "más eficaz" y "con más regularidad". Así, se establecerá como "frecuencia base" los 12 minutos en gran parte de la red en superficie.

Todo ello, mientras sigue en marcha la finalización de las obras tras la dana actualmente en ejecución, como la reparación de vías, oficinas y talleres y la nueva estación intermodal de València Sud, el nuevo Puesto de Mando y la recuperación de las unidades afectadas.

"Real y riguroso"

Finalmente, el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que en este momento "es necesario contar con planes rigurosos, realistas, asumibles y sostenibles que nos permitan mejorar las redes de transporte público" y ha destacado la inversión de 840 millones de euros "para mantener, mejorar y ampliar la red de FGV durante los próximos cuatro años". "Nunca se había planteado un plan de estas características", ha reivindicado.

A su juicio, "hoy no estamos hablando de proyectos pintados sin presupuestos", sino que "catalogamos, planificamos y presupuestamos un conjunto de actuaciones que será imprescindible acometer en los próximos años para prestar un servicio que responda con calidad, eficiencia y sostenibilidad a la creciente demanda y las nuevas necesidades de movilidad de la ciudadanía". "Un plan ambicioso y realista", ha resaltado.

Todo ello, ha valorado, tras haber afrontado "el mayor desafío de toda nuestra historia para recuperar en tiempo récord" la movilidad tras la dana del 29 de octubre del pasado año, un "reto sin precedentes" y una situación que la Generalitat ha sacado adelante "sin ninguna ayuda exterior". "Y lo hemos conseguido destinando más de 700 millones de euros, siendo la comunidad peor financiada y sin ninguna ayuda más que la mera autorización por parte del Gobierno de España para endeudarnos más", ha incidido.

El jefe del Consell ha realizado "una llamada" al Ejecutivo central para reclamar su colaboración y ha remarcado que contar con este apoyo resulta "fundamental para materializar en plazo todas las inversiones, para seguir transformando y ampliando las líneas, para incorporar tecnologías sostenibles o para ofrecer tarifas ajustadas a los usuarios".