Alerta amarilla por precipitaciones en València y Alicante
Durante toda la mañana y parte de la tarde de hoy, jueves 30, Aemet prevé lluvias debido al frente que estará atravesando la península durante la semana
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará desde las 00:00 horas del jueves, 30 de octubre, la alerta amarilla por precipitaciones en las zonas del litoral sur de València y del litoral norte de Alicante. Las temperaturas a lo largo de la semana se mantendrán bastante estables pese al paso del frente que está recorriendo la península.
Hasta cuándo durará la alerta
La previsión es que, tras darse los primeros chubascos en el interior y en el litoral durante la pasada madrugada, el frente avance. Conforme se desplace, las precipitaciones se centrarán en la zona del litoral, donde estará activa la alerta amarilla hasta primera hora de la tarde.
Las temperaturas se mantendrán estables lo que queda de semana
Aunque se esperan precipitaciones, durante la jornada del jueves, 30 de octubre, no variarán mucho las temperaturas en València. Hoy, Aemet pronostica unas máximas de 23ºC y 16ºC de mínimas, bastante similar a las de ayer. Una vez disipado el frente, las máximas aumentarán hasta los 26ºC durante el fin de semana.
El comienzo de la que viene está previsto que vaya acompañado de una bajada notoria de las temperaturas. Para lunes y martes habrá mínimas de 12ºC y como mucho se alcanzarán los 22ºC.
