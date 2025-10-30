Los profesores valencianos irán a la huelga el próximo 20 de noviembre

Habrá huelga general educativa el próximo 20 de noviembre. Así lo han anunciado los principales sindicatos educativos (Stepv, CC OO y UGT) en un comunicado. Buscan mejoras salariales para recuperar el poder adquisitivo perdido por los profesores, reducir las ratios y la burocracia en los centros o revertir los recortes en las plantillas de profesorado, entre otras cuestiones.

Los sindicatos, además, han lanzado una encuesta entre el profesorado para que ratifique una propuesta de movilizaciones que contempla desde la huelga de noviembre hasta el mes de mayo, durante todo el curso escolar. De hecho, en la propuesta no se descarta la convocatoria de una huelga indefinida.

Las reivindicaciones

Los sindicatos han convocado esta campaña de movilizaciones ante la negativa de Conselleria de Educación para tratar varias cuestiones. La primera es una mejora salarial para que el profesorado "recupere la pérdida de poder adquisitivo". Recuerdan, además, que los docentes valencianos continúan entre los peor pagados de todo el estado.

La segunda reivindicación es "revertir los recortes en las plantillas", especialmente en FP y atención a la inclusión en las aulas. Esto comporta "despidos de profesores interinos y un empeoramiento de la atención a nuestro alumnado". En este sentido también piden recuperar las condiciones laborales que tenía el profesorado especialista antes de que Conselleria se las empeorara.

La ley de libertad educativa, una de las medidas estrella del Consell de PP y Vox, es otro de los pilares que buscan tumbar los sindicatos, que exigen su derogación por ser un texto que -a su modo de ver- "solo busca arrinconar el valenciano en la enseñanza".

Ratios, burocracia y mejores colegios

Sin embargo, también hay muchas reivindicaciones que tienen que ver directamente con mejorar la atención al alumnado en las clases. La primera de ellas es una petición histórica: la bajada de ratios en las aulas para "mejorar la atención y la calidad de la enseñanza".

Otra denuncia que viene de lejos es la reducción de la carga burócratica que asumen los profesores en los centros y que cada vez se lleva más horas de su tarea como docentes. "Es una sobrecarga de trabajo que afecta a la salud del profesorado y de los equipos directivos y desvía la atención del objetivo principal, que es la docencia".

Por último, también reclaman una mejora de las infraestructuras educativas y la recuperación de los presupuestos recortados en esta partida. En concreto, el recorte es de un 40 %, de 306 a 183 millones en el plan Edificant, según informó este diario.

"Menosprecio" a los profesores

Stepv, CC OO y UGT denunciaron el "menosprecio" de la Conselleria de Educación a los representantes de los docentes y critican que no han querido abrir un proceso negociador con la comunidad educativa para "abordar estas mejoras que repercuten directamente en la atención a nuestro alumnado".

Por eso ha propuesto al profesorado seguir un calendario de movilizaciones durante todo el curso para que la administración acuerde y negocie mejoras como ha pasado recientemente tras las protestas en País Vasco y Asturias. Recuerdan, por otro lado, que hay otras autonomías que también tienen en marcha un calendario de protestas para mejorar la calidad de la escuela pública como son Galicia, Cantabria, Cataluña o Extremadura.