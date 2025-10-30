El PSPV pide a la jueza de la dana que cite a declarar al núcleo duro de Mazón
La acusación popular quiere averiguar de qué hablaron los colaboradores del president con la consellera Pradas, con quienes tiene once llamadas registradas a lo largo de ese día en paralelo a los contactos con Mazón
Se estrecha el cerco judicial sobre Carlos Mazón. A escasos días para que declare la periodista que comió con el president para conocer la acción u omisión de Mazón esa tarde, las partes piden nuevas testificales. La acusación popular que ejerce el PSPV ha pedido a la jueza de la dana que cite a declarar como testigos a los más estrechos colaboradores del president de la Generalitat, Carlos Mazón. La representación de los socialistas basa esta petición en el cruce de llamadas que tuvo la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, con los miembros del gabinete del president.
En concreto, pide que pasen por el juzgado de instrucción número 3 de Catarroja el jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca. El responsable, que suele acompañar habitualmente a Mazón, según el escrito, mantuvo comunicación con Pradas esa jornada en varias ocasiones. Según el registro telefónico de Salomé Pradas, tuvo llamadas salientes, entrantes, canceladas o perdidas a las 12:53 h, 13:19 h, 16:48 h, 16:56 h, 18:25 h y a las 19:07 h.
Por su parte, con el secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, del que también piden su citación, Pradas mantuvo contacto telefónico a las 16:11 h, 16:43 h, 19:36 y 19:43 h, "estas dos últimas coincidiendo con los momentos en que el president de la Generalitat no atendió las llamadas de la exconsellera". Por último, Paco González, director general de Relaciones Institucionales, tiene contacto telefónico con Pradas a las 18:26 h, durante el receso del Cecopi.
Hasta ahora, la jueza Ruiz Tobarra ha sido muy prudente a la hora de investigar los movimientos del president esa jornada. Sin embargo, la Audiencia de Valencia ha abierto la puerta a tomar declaración de Vilaplana, que puede mostrar la acción u omisión de Mazón el 29 de octubre.
Comparecencia en las Corts
La estrategia de la citación judicial es la misma que han solicitado los socialistas en la comisión de investigación en las Corts. En esta han reclamado que los tres miembros del gabinete del president también comparezcan. Los socialistas sostienen que las llamadas se producen en momentos importantes de la jornada, y cuando trata sin éxito de contactar con Mazón.
