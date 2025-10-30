Vaivén
Puig, de compras literarias en la zona cero
El expresident visita "Somnis de paper", una librería de Benetússer devastada por la dana que ha retomado la actividad
El expresident Ximo Puig, ahora embajador de España ante la OCDE en París, y de visita estos días en València con motivo del funeral de estado por la dana, ha aprovechado para visitar la librería de Benetússer Somnis de paper, una de las afectadas por la barrancada de hace justo un año pero que ya está de nuevo en marcha.
Puig conoció a Jorge y Laia, los dos responsables de Somnis de paper, en la pasada Fira del Llibre, donde les prometió una visita. Hoy ha hecho buena collita: libros del poeta Ángel González, en su centenario; del filósofo surcoreano y reciente Princesa de Asturias Byung-Chul Han, uno de los predilectos de Puig, y los libros sobre la dana que han publicado Esperança Camps y Carmen Amoraga. Ha salido cargado.
