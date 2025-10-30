Circulación
Congestión en las principales vías de acceso a València: Un accidente en la Pista de Silla provoca 8 kilómetros de retenciones
El tramo más afacetado es uno de los ejes principales de la red de carreteras: el acceso a la autovía A-7, la V-30 y la A-3
En la Pista de Silla hay retenciones de más de 8 kilómetros
E.Martínez
Nuevas complicaciones en el tráfico en Valencia según han informado las competentes de regulación de tráfico, Dirección General de Tráfico y Guardia Civil de Tráfico. El tramo más afectado es uno de los ejes principales de la red de carreteras de la Comunitat Valenciana: el acceso a la autovía A-3 en Loriguilla sentido Madrid. En la A-7 en Chiva, en la CV-36 a la altura de Picanya, y en la V-30 desde el kilómetro 10 en Mislata.
Entramos en el tramo de hora punta en los principales accesos a Valencia. A esta hora hay complicaciones en el tráfico en la Ronda Nord, en el tramo de Paterna a Quart de Poblet cuando se incorpora el tráfico de la V-30 hacia el Puerto de València. Además, hay retenciones hasta Xirivella. También hay retenciones en sentido contrario desde Vara de Quart hasta Mislata. Hay un accidente a la altura de Pinedo sentido la A-7. Hay retenciones en la autovía de Ademuz, a la altura de San Antonio de Benagéber, y en Paterna la entrada por el Palacio de Congresos.
En la Pista de Silla hay 8 kilómetros de retenciones, en la V-31, desde Silla hasta Horno de Alcedo. Y en el bypass hay varios puntos complicados; por un lado en Torrent a su paso por el Vedat en sentido Barcelona, al parecer hay un vehículo averiado lo que está provocando retenciones, y también la zona de Manises a Paterna.
Estas son las retenciones de las principales vías;
En la A-3, desde el km 337 en el poligono insdustrial Este al km 338 en Ventas del Poyo sentido creciente de la kilometración hacia Valencia entronque con la A-7. Desde el km 349 en Quart de Poblet al km 352 en Mislata sentido hacia Valencia.
En la A-7 desde el km 340 en Chiva al km 337 en Pai i Capellans setnido Barcelona. Desde el km 334 en Loriguilla al km 336 en poligono industrial Sur sentido A-3 hacia Madrid. Desde el km 332 en la Malla al km 324.5 en Cruz de Gracia sentido Barcelona.
En la carretera CV-36 desde el km 4.51 en Picanya al km 0.12 en Horno de Alcedo sentido Valencia.
En la V-30, desde el km 10 en Mislata al km 8 en Barrio de la LUz en València sentido Puerto. Desde el km 7 en Horno de Alcedo al km 10 en Mislata sentido A-7. Desde el km 1 en Pinedo al km 2.1 en Castellar-Oliveral sentido creciente de la kilometración.
La carretera V-31 desde el km 2.56 en Silla al km 13 en Horno de Alcedo sentido Valencia.
