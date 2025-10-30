El videoanálisis de Isabel Olmos
El videoanálisis de Isabel Olmos: "Mazón necesita reflexionar y no dimite. ¿De verdad no ha reflexionado en estos 12 meses?"
La subdirectora de Levante-EMV, Isabel Olmos, reflexiona sobre el funeral de Estado celebrado ayer en València en memoria de las víctimas de la dana pero también sobre la situación anómala que vive el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, desde hace doce meses. Hoy Mazón ha descartado que vaya a dimitir y pide un 'periodo de reflexión' sobre lo sucedido. '¿De verdad el presidente de la Generalitat no ha reflexionado lo suficiente en estos 365 días? Qué proceso de reflexión tiene que abrir después de 12 meses en los cuales no ha pedido perdón a las víctimas y ha mentido constantemente sobre su situación y responsabilidad aquel día?
Olmos se pregunta tambien porqué Mazón decidió hacerse un auto homenaje el día del aniversario de la dana. '¿Ese minuto de aplausos en el Palau de la Generalitat después de una declaración institucional irrelevante porqué? ¿Por no atender las familias como corresponde en 12 meses? ¿Por mentir a la ciudadanía con ocho versiones diferentes sobre el que hizo o no hizo aquel día?', afirma la subdirectora.
