La zona cero se niega a ceder ante el olvido

Un año después, la zona cero de la tragedia se niega a ceder ante el olvido. El recuerdo por las víctimas de la dana recorrió los municipios de l'Horta Sud, la Ribera, el Camp de Túria, Utiel-Requena o laa Hoya de Buñol que ayer acogieron marchas y concentraciones como señal de duelo a los fallecidos por la barrancada del 29 de octubre de 2024. Ayer era inevitable recordar lo que había pasado hace un año en tantos municipios valencianos en los que barrancos y ríos se desbordaron, provocando a su paso caos y destrucción. Miles de personas hicieron patente a lo largo del día el dolor de un territorio unido y marcado por la catástrofe.

Marchas por el Camí Reial

L'Horta Sud, la comarca afectada por la barrancada, salió a la calle en el primer aniversario de la tragendia para gritar que ni olvida ni perdona. Ni la lluvia impidió que centenares de personas llevando antorchas se unieron primero en silencio y después en protesta para conmemorar a los muertos primero, y para reivindicar un cambio que pasa por mover sillas en el gobierno.

Una marcha que demostró que está barrancada ha servido para unir a los pueblos del Camí Reial. Está vía ha sido la utilizada para unir las dos protestas, la que salió a las 18 h de Albal y pasó por Catarroja cruzando el barranco del Poyo, Massanassa, Alfafar hasta llegar a Benetússer, donde allí, en la plaza de la Xapa se unieron con la otra marcha, que salió de La Torre-Sedaví.

"Cuando sonaron las alarmas ya era tarde para todas estas personas que honramos. Se ahogaron con el fango. Cuando vinieron ya era tarde. No fue el agua ni la riada, fueron las las políticas negligentes las que nos ahogaron", recogía uno de los manifiestos que se leyeron al concluir el acto. Los aplausos se intercalaban con gritos de "no olvido no perdón, Mazón dimisión", o "no son muertos son asesinados". "Seguiremos en las calles hasta que se vayan. Hasta que sepamos la verdad. Hasta que tengamos dignidad y justicia", clamaba una de las asistentes.

Vigilia en Paiporta. / Candela García

En Paiporta, centenares de vecinos y vecinas se congregaron por la tarde frente al ayuntamiento para homenajear a las víctimas de la dana que arrasó las calles de este municipio. Durante tres minutos, se hizo el silencio a ambos lados de la rambla del Poyo para recordar a todas las personas que perdieron la vida ese día, en especial a los 56 paiportinos fallecidos. El sonido de la lluvia era lo único que se escuchaba hasta que se ha iniciado un emotivo aplauso, entre abrazos y lágrimas de emoción. "El tiempo pasará, transformaremos y reconstruiremos juntos Paiporta, trataremos de convivir con las heridas y las curaremos. Pero nunca olvidaremos a las personas que nos faltan desde ese día", exclamó la periodista Verónica March, encargada de conducir el acto.

La Plaza de la Constitución de Picanya (conocida como Plaza de la Iglesia) se llenó también por la tarde de cientos de personas que quisieron rendir homenaje a las víctimas de la dana. Después de un minuto de silencio, la hija de uno de los fallecidos dijo unas palabras en representación de los familiares de las víctimas para mostrar respeto a “cada familiar, vecino o amigo, así como todos los que perdieron sus casas y sus negocios y tuvieron que enterrar en el barro tantos recuerdos y sueños". La representante también ha querido recordar a las víctimas de Letur (Albacete) y reconocer la labor de los voluntarios y su respuesta, "que estuvo presente desde el minuto uno".

Para clausurar el acto, se permitió a los asistentes dejar cirios alrededor de una corona de flores dedicada a las víctimas de parte del pueblo de Picanya. No cabía ni un alfiler y nadie quería quedarse sin pasar y dejar su cirio, por aquellos vecinos que perdieron la vida de forma tan trágica.

Acto conmemorativo en Picanya. / M. C.

Concentración y silencio

A mediodía, Torrent guardó silencio a las puertas del Ayuntamiento, donde centenares de vecinos se concentraron para rendir homenaje a las víctimas. El acto, presidido por la alcaldesa Amparo Folgado, contó con la presencia de familiares de las víctimas torrentinas, que participaron en este minuto de silencio. Un homenaje que se sumaba al celebrado el pasado lunes, 27 de octubre, cuando el consistorio inauguró una rotonda en el polígono Mas del Jutge en memoria de las once personas que perdieron la vida en Torrent, ocho de ellas vecinas de la ciudad.

Benetússer también vivió una mañana repleta de estos sentimientos. En primer lugar, con los dos minutos de silencio en memoria de las personas fallecidas a causa de esta catástrofe, y el apoyo a sus familiares y amigos. En segundo lugar, se llevó a cabo el acto de presentación de un mural, realizado por el artista Escif, que representa la secuencia de lo sucedido la tarde del 29-O y el paso de los días hasta llegar al momento actual.

Homenaje a las víctimas en Torrent. / L-EMV

"Es un mes complicado y un día muy duro para todas y todos aquí en Benetússer. Es un día para hacer memoria de lo que ocurrió, intentar ir hacia delante sin olvidarnos para poder poner remedio en aquello que esté en nuestras manos, pero sobre todo es un día para el recuerdo de quién peor lo pasó, y son los familiares de las víctimas, que son personas que no vamos a poder recuperar", expresó la alcaldesa, Eva Sanz.

En Albal, un corazón de crisantemos blancos, la flor tradicionalmente funeraria, acompañada por cirios entregados por cientos de vecinos y vecinas en la plaza Jardín, fue el homenaje que la localidad quiso rendir a las víctimas y afectados de la dana, en el aniversario de la riada. Las caras de los asistentes los decían todo. Los vecinos se mostraban abatidos: "Estamos fastidiados, hoy es un día duro. Aún no me puedo creer que haya pasado un año, es como si no hubiera pasado nada".

Ofrenda floral en Albal. / L-EMV

Previo a la creación de este mural floras , el alcalde, José Miguel Ferris, leyó un manifiesto, que empezó recordando a los 229 fallecidos y a sus familiares y tuvo un especial recuerdo para los agricultores "fueron los primeros en acudir a salvar vidas con sus tractores, vosotros representáis el estilo más puro de nuestro pueblo".

En Catarroja el ayuntamiento decretó tres días de luto oficial, del 29 al 31 de octubre de 2025, con motivo del primer aniversario de la dana que afectó gravemente al municipio en octubre de 2024. “Queremos expresar nuestro más sincero pésame a todas las familias y personas que sufrieron esta tragedia. Es un momento para reflexionar, unirnos como comunidad y mantener vivo el recuerdo de las víctimas”, declaró la alcaldesa, Lorena Silvent. “Hoy recordamos, un año después, aquel día que marcó nuestras vidas para siempre. Pero ante la tragedia, emergió con fuerza la identidad de Catarroja. Ese mismo día, esas mismas horas, nació una respuesta colectiva extraordinaria”, indicó la alcaldesa durante la lectura del manifiesto.

Asistentes al minuto de silencio en Catarroja. / L-EMV

En Mislata, el consistorio rindió homenaje a las 229 víctimas de la dana con un acto de cinco minutos de silencio celebrado al mediodía frente a las puertas del Centro Sociocultural La Fábrica. El alcalde Carlos Fernández Bielsa, acompañado por miembros de la Corporación Municipal, representantes de entidades vecinales, personal de los servicios municipales y numerosos vecinos y vecinas, ha presidido este emotivo acto de recuerdo y solidaridad.

Y en Picassent, una concentración en la plaza del Ayuntamiento recordó el trágico suceso con un parlamento donde la alcaldesa apeló a la dignidad, unión y solidaridad como pueblo. A las 13 horas se ha programado una concentración a la que acudieron más de 300 personas para recordar las víctimas y familiares. Conxa García, la alcaldesa, transmitió unas breves palabras a las personas congregadas para agradecer a un pueblo “que en el peor momento de la tragedia hayan estado para ayudar y solidarizarse con nuestro entorno y por supuesto con los pueblos vecinos”.

La Ribera recuerda

En la Ribera, centenares de vecinos y vecinas de los municipios afectados se concentraron durante toda la jornada a las puertas de los ayuntamientos para homenajear a las 229 víctimas de la catástrofe y recordar todo lo vivido durante aquel trágico día y las semanas posteriores.

Aquel 29 de octubre, muchas de las calles de l'Alcúdia se llenaron de barro y agua tras el desbordamiento del río Magro. Centenares de afectados trabajaron durante los primeros días para retirar el lodo y los enseres inservibles de sus viviendas. Un año después, esos mismos vecinos se concentaron a las puertas del ayuntamiento para recordar aquella trágica jornada y rendir homenaje a las víctimas y a sus familias durante el emotivo minuto de silencio. “Lo más doloroso fue la pérdida de 229 personas. Tres de ellas eran personas muy cercanas a nosotros: Las dos vecinas de l'Alcúdia y el camionero que vino a trabajar y que quedó unido por siempre a nuestra historia”, recordaba la primera teniente de alcalde, Àngels Boix.

Misa en la basílica de Algemesí. / L-EMV

En Algemesí, muchos de los vecinos que hace un año se volcaron en recuperar la basílica de Sant Jaume, que resultó gravemente afectada por el desbordamiento del río Magro, volvieron a reunirse en el templo para honrar la memoria de las 229 víctimas de la catástrofe, cuatro de ellas vecinas de la localidad. La misa, a la que asistió el alcalde, José Javier Sanchis, sirvió para agradecer "la solidaridad de tantas personas que nos ayudaron en los momentos de tanta necesidad" y para recordar “un acontecimiento que nos llenó de tristeza y un gran miedo".

En Guadassuar, alrededor de 200 vecinos se concentraron a mediodía en silencio durante cinco minutos en recuerdo de la trágica jornada, cuando murió un vecino de la localidad. Sólo las campanas de la iglesia, con el toque a difuntos, rompían el respetuoso silencio y cargaba el ambiente de emoción hasta el punto de que algunos de los presentes no ha podido contener las lágrimas.

Por la tarde, los nombres de las 229 personas que perdieron la vida resonaron en la Plaça del País Valencià de la Pobla Llarga en el acto de homenaje a las víctimas organizado por el ayuntamiento de un municipio que, aquel día, se inundó durante las primeras horas de la mañana, aunque por la intensidad de las lluvias y no por ningún desbordamiento.

El Ayuntamiento de Polinyà aprovechó sus redes sociales para "recordar a las víctimas mortales de la tragedia, rindiendo memoria y homenaje a todas ellas, transmitiendo a sus familias y amistades el más profundo respeto y condolenci". Riola, por su parte, también recordó "el dolor, el miedo y las pérdidas, pero también la fuerza, la solidaridad y la ayuda de tantas personas que no nos dejaron solos". Catadau echó la vista atrás para rememorar "aquel día en que el agua y el barro llenaron las calles y las casas, además de provocar pérdidas materiales de diversa consideración”.

El alcalde de Alberic, Toño Carratalá, se sumó a estas palabras de dolor y recordó que "el municipio no se olvide nunca de las víctimas de la tragedia". "Hoy vuelve a ser 29 de octubre y el corazón vuelve a encogerse, recordando lo que vivimos hace justo un año", afirmó.

Lectura de los nombres de los fallecidos en la Pobla Llarga. / L-EMV

La alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, también recordó el dolor vivido ese día y la falta de sueño. “Nos pusimos las botas y salimos a la calle. Después de eso, ya no hace falta contar nada más". También el alcalde de Almussafes, Toni González, puso en valor la solidaridad de la ciudadanía. "Hoy nuestro recuerdo emocionado es para las víctimas y nuestro eterno agradecimiento a todos los voluntarios y voluntarias que demostraron, una vez más, que Almussafes es un ejemplo de solidaridad”.

Cullera inauguró la Plaça del Voluntariat, coinicidiendo con el primer aniversario de la dana, en la que se honra la memoria de las 229 personas fallecidas como el trabajo desinteresado de miles de voluntarios y voluntarias que se volcaron en ayudar a los municipios más afectados. Y en Sueca, la ciudad ha rendido su particular homenaje con la inauguración de la nueva plaza dedicada al voluntariado, en la explanada del Casal Jove.

Minuto de silencio en Chiva. / L-EMV

Dolor en el interior

El recuerdo de la tragedia también sigue presente en localidades como Chiva, donde los vecinos se concentraron en un minuto de silencio, o Utiel, donde el ayuntamiento inició ayer a las 12 horas el luto oficial decretado durante dos días y celebró un acto solemne en recuerdo de las víctimas de la trágica dana, con especial pesar y dolor por los seis vecinos y vecinas que perdieron la vida ese fatídico día. El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, acompañó al alcalde, Ricardo Gabaldón, a la corporación y a todos los vecinos en este día negro para la memoria colectiva de todos los utielanos.

El acto reunió a numerosos vecinos que mostraron sus condolencias por las seis personas fallecidas en la localidad. "Utiel sigue con la herida abierta tras un año de aquella pesadilla -subrayaba Gabaldón-. Recordaremos para siempre el 29 de octubre como un día negro en los anales de la historia de Utiel. Nunca olvidaremos a nuestros vecinos Maria, Enrique, Angel, Colombina, Anunciación y Julia a los que las devastadoras inundaciones les arrebataron la vida”.

En Riba-roja también se guardaron cinco minutos de silencio ante el Ayuntamiento en recuerdo de las víctimas y de todas las personas afectadas por la dana ocurrida hace un año. Con este gesto, el municipio quiso el respeto, la solidaridad y la memoria colectiva hacia un episodio que marcó profundamente a esta localidad, afectada tanto por el desbordamiento del Túria como del barranco del Poyo. El próximo, 6 de noviembre a las 19.30 horas en el Auditorio Municipal, el ayuntamiento celebrará un acto conmemorativo.