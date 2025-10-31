Las claves de la auditoría de Vox: más recursos y centralismo sin "desprotección" para las mujeres

Vox anunció la petición de una auditoría sobre los retrasos del programa de cribado del cáncer de mama la semana pasada, después de la eclosión de los errores en Andalucía y después de que se conociera que, en 2024, la Generalitat Valenciana dejó de llamar a más de 90.000 mujeres para darles cita y realizarles una mamografía. Este jueves presentó una proposición no de ley de tramitación de urgencia en las Corts Valencianes, en la que detalla las preguntas por resolver sobre este asunto. El documento remitido a la mesa del parlamento, firmado por la diputada Ana Vega, pide un informe "exhaustivo" de la situación actual de los cribados del cáncer de mama, colorrectal y cérvix, pero además propone sus líneas estratégicas para mejorar el programa.

Así, insta al Consell a implementar una mayor inversión, un aumento de profesionales y de recursos para resolver los retrasos sin que otros servicios se vean afectados o desatendidos, la implementación de mecanismos de notificación activa del cribado -bien sea por teléfono, mensaje de texto, correo o la aplicación GVASalut, algo que Sanidad ya ha anunciado hacer- y, además, aboga por centralizar el programa, con la creación de una bolsa interterritorial de la cobertura de los servicios médicos para conseguir "una gestión eficiente de los recursos". El texto remarca el "grave error" que supone la "división del sistema nacional de salud en 17 sistemas sanitarios diferentes". Otras propuestas incluidas en la proposición son el refuerzo de los servicios de radiodiagnóstico con un aumento de las plazas MIR en esta especialidad y la apuesta por la telerradiología.

Cabe recordar que la ultraderecha formó parte del Consell hasta mediados del año 2024, por lo que estuvo un año en el gobierno al que, ahora, le pide una auditoría. En la exposición de motivos, señala directamente que "la Conselleria de Sanidad actual atribuye al anterior Consell del Botànic" el retraso, pero resalta tanto la gestión del PP como del PSOE y la califica de "negligente y completamente incompetente".

Petición de información detallada

Según el documento, el informe de la auditoría debería incluir el grado de implementación de los programas de cribado, su cobertura, los recursos disponibles y los resultados. No son cuestiones muy diferentes a las solicitadas por el Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas que provocaron la salida de los consejeros populares en la reunión de la semana pasada en Zaragoza. De hecho, el texto reivindica la necesidad de mejorar la "transparencia y la rendición de cuentas" para poder tener "información pública, homogénea y comparable entre territorios".

La proposición no se refiere, en ningún punto, a la sanidad privada y la "excesiva derivación" criticada por los partidos de la oposición, en especial por Compromís. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) obliga a Sanidad a entregar las facturas detalladas, importe incluido, de los servicios del cribado de mama abonadas a empresas del sector privado sanitario. La formación nacionalista ha solicitado la creación de una comisión de investigación en el parlamento valenciano que solo será posible si Vox la apoya; por el momento, no se han pronunciado.

Una auditoría ya hecha

Sobre esta petición, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, defiende haberla hecho ya tras denunciar "irregularidades" en el programa heredadas del Botànic en febrero de 2024, cuando alertó sobre el retraso en la citación a 167.000 mujeres y el mal funcionamiento de 11 mamógrafos; la misma crítica que le hace ahora el PSPV.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en el Foro de la Reconstrucción de Levante-EMV. / Fernando Bustamante

En adición, el conseller expone la puesta en marcha de un plan de impulso del cribado del cáncer de mama, dividido en seis fases, con el que la Generalitat se ha comprometido a notificar el resultado de las mamografías en un plazo máximo de 30 días y a implantar las notificaciones automáticas por correo u otros medios telemáticos a principios del próximo año. "Vamos mejorando poco a poco -, ha esgrimido-. Hemos avanzado, por ejemplo, en la introducción de nuevas tecnologías y la inteligencia artificial". Pese a esto, Gómez explica que, aunque se han puesto soluciones, "no es un problema que se resuelva en un año, necesita tiempo".