¿Es compatible la reflexión de Mazón con una reforma del Consell?

Es difícil de encajar un periodo de reflexión y una crisis de gobierno, porque esta última implica un proyecto de futuro, algo definido y claro. Carlos Mazón sorprendió ayer al anunciar un tiempo de reflexión tras hablar con víctimas de la riada. Sucede que, según él mismo comunicó el pasado 12 de septiembre, el pleno del próximo martes debe ser el último del vicepresidente para la reconstrucción, el teniente general retirado Francisco Gan Pampols, y el día siguiente (5 de noviembre) habría de ser la remodelación del Consell. Voces en el PP valenciano ya deslizan (en privado) que no es el momento, por las lecturas que se pueden realizar, y sugieren retrasar los cambios. En la sala de máquinas del Palau de la Generalitat no descartan esa opción, dicen que no se ha tenido en cuenta. Igual que nadie garantiza en este momento la presencia del president en la feria de turismo de Londres, que es una cita que tiene marcada de forma recurrente en su calendario. La World Travel Market (así se llama) se celebra entre el 4 y el 6, en las fechas del pleno y la reforma de gobierno, antes por tanto de la primera de las comparecencias agendadas en comisiones de investigación de la dana y donde podría decir algo sobre su futuro tras el periodo de reflexión (sería la semana siguiente, posiblemente). Así que todo está en el aire.

La cuestión clave es la sinceridad del anuncio realizado ayer. No está en duda que Mazón pasó una hora muy difícil en el funeral de Estado del miércoles. Escuchó gritos de “cobarde” y “asesino” proferidos no por manifestantes sino por hijos, padres y hermanos de víctimas mortales de la riada. Salió tocado y se recluyó con los suyos. Pero ayer mantuvo su agenda. Hubo dudas hasta el último momento, pero no canceló nada. Podía haberlo hecho, pero no. Y sabía que en esos actos iba a ser saeteado a preguntas y que una legión de micrófonos iba a estar esperándolo. Es difícil asumir que improvisó el anuncio de la reflexión y la comparecencia. No es un político inexperto. Puede que no se explicara muy bien y tuviera que salir a aclarar que no está pensando en dimitir. ¿La reflexión entonces qué sentido tiene? ¿Cuál es su fin? Caben dos interpretaciones: o es una táctica para intentar reducir la tensión a su alrededor o sí piensa en renunciar pero no lo dice para quitarse presión a sí mismo.

Carlos Mazón, durante el homenaje a las ví­ctimas de la dana, en el Museo de las Ciencias Prí­ncipe Felipe, el miércoles. / Rober Solsona

En la ecuación está también el partido. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, estuvo en el funeral en València pero casi ni se le vio. Los testigos cercanos aseguran que estuvo muy serio en la ceremonia. Pudo oír en primera persona (no se lo han de contar) la reacción de las víctimas ante Mazón, al que saludó solo al inicio del acto, un gesto “normal”, señalan, pero no hubo más diálogo entre ambos, aseguran las fuentes consultadas.

A Mazón han empezado a salirle defensores. El más efusivo, Santiago Abascal (¿el abrazo del oso?), aunque también entre los cercanos, como Vicent Mompó, uno de los que aparece siempre en las quinielas de posibles herederos. El argumento coincide: se trata de hacer ver que fue objeto de una treta “orquestada” por el Gobierno de Pedro Sánchez al programar que entrara solo, sin el escudo de los reyes, y exponerlo diez minutos ante las víctimas antes de que comenzara la ceremonia. La máquina de la estrategia de resistencia vuelve a ponerse en marcha. Mazón ya ha pasado por episodios críticos en este año y ha salido vivo. Eso es lo que apuntan los hechos, más resistencia, aunque el silencio de Feijóo y la cúpula de Génova también atruena en estas horas.

Y en este contexto, ¿una remodelación del Consell? Solo sería coherente si da antes por cerrada su etapa de reflexión y comunica su conclusión.