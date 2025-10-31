El Consell paga más de 50 millones en sobrecostes en los contratos de emergencia para la dana

Según la RAE, un sobrecoste es aquel "gasto adicional que no está previsto o establecido inicialmente". Es decir, se hace un presupuesto y después, durante su ejecución, la realidad supera la cifra plasmada en el papel. Para reparar las infraestructuras autonómicas como carreteras, vías y estaciones de metro o recuperar las depuradoras, la Conselleria de Medio Ambiente y sus organismos dependientes (Ferrocarrils o Epsar) han adjudicado entre noviembre y mayo obras y servicios vía contratos de emergencia por 584 millones, sin embargo, el montante que acabe pagando la Administración autonómica será mayor. Al menos, 58 millones.

Es la cuantía a la que ya se ha comprometido el Ejecutivo valenciano para hacer frente a contrataciones de emergencia realizadas desde noviembre hasta mayo y que el departamento que dirige Vicent Martínez Mus ha enviado a la comisión de investigación de la dana en las Corts. En total son 223 adjudicaciones, con noviembre (84) como el mes de más actividad, entre la propia conselleria y sus entes dependientes (Ferrocarrils de la Generalitat, Epsar, la Autoridad Metropolitana de Transportes, Vaersa y el Instituto Cartográfico) y que sumaron, a priori, un valor total de 584 millones.

Sin embargo, este precio de adjudicación no es la cantidad que acabará pagando la Generalitat por todos estos trabajos. Según consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público, este periódico ha podido constatar que 16 de estos contratos han sufrido cambios, bien a través de la ampliación de su declaración de emergencia o bien directamente con modificaciones, con un incremento de su coste y que ha provocado que el total previsto inicialmente por la Administración autonómica en este área de la reconstrucción haya subido, al menos (y siempre que no haya más variaciones), un 10 %.

Multiplicar precio por ocho

El mayor aumento se da en uno de los lotes para la gestión de los residuos acumulados en municipios dana, en concreto, los que estaban en Quart de Poblet, Manises, Catarroja y Picassent. Su primera adjudicación fue por valor de 59,6 millones, pero en septiembre se firmó el contrato que incrementaba el coste total a 74 millones, 15 más. "La cantidad de residuos procedentes de los Puntos de Acopio Local asociados ha excedido lo previsto" así como la "dificultad de obtención de un valor válido de la densidad de los residuos" son los motivos que señala el contrato en la justificación de esta subida presupuestaria. Es más, el 30 de junio la empresa adjudicataria, Paprec Servicio Ambiental, ya había ejecutado 60 millones.

La situación se repite también en otro de los lotes de esta gestión de residuos al pasar de 59,6 millones a 69,4, esto es, 9,7 millones más. Es una cuantía similar a la que aumenta en las obras del complejo ferroviario de València Sud que contrata Ferrocarrils de la Generalitat, un proyecto al que las modificaciones señaladas por la empresa adjudicataria en julio le hicieron pasar de 19,2 millones de coste a 28,9 sumándose a otras cuatro obras con cambios de FGV mientras que la Epsar tiene seis, una de ellas, la que repara la depuradora de Algemesí-Albalat, Carlet y l'Alcúdia, con un incremento de ocho veces su precio: de 429.000 euros a 3,6 millones.

Obras en las instalaciones de València Sud en febrero de 2025. / Miguel Angel Montesinos / LEV

Fuentes de la conselleria explican que por la forma de proceder de muchos de estos contratos, con la emergencia sobrevenida y la necesidad de poner en marcha la actuación "cuanto antes", el cálculo de las obras se hacía adjudicando a la vez la redacción del proyecto y su ejecución, incluso sin poder revisar toda la infraestructura dañada. Esto ha provocado, admiten, que se hayan quedado "cortos" en algunas valoraciones de coste o en el tiempo de su ejecución, lo que, irremediablemente, aumenta el precio final. A ello indican que se añade un "mercado hipertensionado" en la cuestión de los materiales, que ha llevado incluso a que algunos se reaprovechen de infraestructuras dañadas.

Materiales "inflados"

"Las obras de emergencia tramitadas se sustentaron en las memorias valoradas de las asistencias técnicas, las cuales se elaboraron en los primeros momentos tras la dana, cuando en muchos casos no se conocía el alcance de las afecciones y las reparaciones que sería preciso realizar. En algunos casos varias de las zonas afectadas no eran siquiera accesibles. A ello hay que añadir la falta de disponibilidad de medios personales, de maquinaria y materiales que se ha producido a consecuencia de la multitud de reparaciones que han acometido de forma simultánea lo que ha producido un incremento de los precios en todos los campos", se indica en uno de los contratos modificados por la Epsar con un aumento del coste para reparar el colector de Torrent de 10,1 a 12,2 millones.

El aumento del coste de los materiales ya tuvo polémica. En febrero, el PSPV denunció que los precios de estos materiales ya estaban "inflados" en la propia adjudicación de la Generalitat respecto a lo que se ofrecía en las obras impulsadas por el Gobierno central. Los socialistas señalaban una comparativa de precios donde se veía que el Consell pagaba entre un 29 y un 325 % más por materiales, servicios y fórmulas de construcción respecto a los procesos que impulsaba para la reconstrucción el Ministerio de Transportes. Así, por ejemplo, mientras el departamento de Óscar Puente pagaba 3,23 euros el metro cuadrado en excavación mecánica en desmonte, la Administración autonómica lo hacía a 13,68 euros.