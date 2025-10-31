Educación propone que los colegios alarguen el curso si se suspenden muchas clases por lluvias

Los colegios e IES valencianos podrán alargar el curso escolar si se suspenden muchas clases en alerta por lluvias. Es una de las propuestas que Educación y sindicatos trabajan en su protocolo de actuación para la atención educativa del alumnado de la Comunitat Valenciana ante el cierre temporal de centros docentes desde Infantil a Secundaria y FP.

Conselleria explica que, en realidad, esa posibilidad ya se recogía en decretos anteriores. Lo que establecen es que, si el Consejo Escolar Municipal lo solicita y el ayuntamiento está de acuerdo puede extenderse el calendario escolar, pero siempre con un acuerdo con la comunidad educativa.

En concreto, el protocolo recoge que "la dirección general de centros podrá autorizar, para un centro o una localidad, un calendario escolar diferente del establecido cuando concurran circunstancias excepcionales". Sin embargo, la principal novedad de este protocolo es que los colegios deberán mandar deberes y tareas para casa cuando se suspendan las clases por alerta meteorológica, con el objetivo de que el estudiantado no pierda materia.

El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, se ha reunido este jueves con las Asociaciones de Padres y Madres, en concreto con la Confederación Gonzalo Anaya, COVAPA y CONCAPA, quienes han realizado sus aportaciones. A su vez, el director general de Personal Docente, Pablo Ortega, se ha reunido en Mesa Sectorial con los sindicatos para trasladarles este asunto, junto a otros como la renovación de directores, las comisiones de servicio específicas y la catalogación de profesores con requisito lingüístico.

Recursos de emergencia

De este modo, Pablo Ortega ha transmitido la necesidad de que en los centros educativos el profesorado prepare actividades o recursos que puedan ser utilizados en una situación de emergencia en caso de cierre temporal y/o suspensión de la actividad lectiva ante alerta meteorológica. El objetivo es garantizar la continuidad del proceso formativo de su alumnado a través de esos materiales que se harán llegar mediante las plataformas educativas puestas a su disposición por la Conselleria de Educación como 'WebFamilia', 'Aules' o 'Teams'.

El protocolo establece, entre otras recomendaciones, que cuando la suspensión de la actividad lectiva sea durante un periodo de uno a tres días lectivos, las tareas se enfoquen a reforzar y consolidar los aprendizajes previos.

Cuando la previsión de cierre sea durante un periodo superior a tres días lectivos, las tareas se orientarán al desarrollo de las competencias clave relativas a los saberes básicos correspondientes a cada etapa educativa e incluirán materiales en diferentes soportes, en la medida de las posibilidades del centro.

Salida de clases de los barracones del Ceip Orba de Alfafar. / G.Sánchez

Críticas de las ampas

La confederación de Ampas Gonzalo Anaya (que agrupa a más de mil colegios) apoyó la medida pero la condicionó a un aumento de profesorado para realizarla ya que "con las plantillas menguadas no será posible". Aseguran que la medida, con el profesorado que hay ahora mismo "es un brindis al sol".

Sobre la posibilidad de alargar el curso, las ampas la rechazaron pues consideran que durante los días de alerta los estudiantes ya deberían estar realizando trabajo en casa, con lo cual alargar el curso podría suponer una sobrecarga para el alumnado. Además, lamentan todos los problemas adminsitrativos que puede tener una finalización de curso no coordinada con los otros centros.

También reivindicaron en la negociación del protocolo que, si los centros van a usar herramientas en linea para que el alumnado no pierda clase, es necesario garantizar que todas las familias tengan los medios para poder acceder a internet y dar clases online en condiciones, para evitar así la brecha digital.

Otra denuncia de la Gonzalo Anaya apunta a los cabos sin atar del protocolo ya que Conselleia apunta que en caso de que un centro esté cerrado sine die "la conselleria tomará las medidas pertinentes para garantizar el derecho a la educación del alumnado". Representantes de las ampas denuncian que "esto es algo que ya deberían tener preparado. Han tenido un año para crear un grupo de trabajo con expertos y elaborar un plan por si sucede. Si a día de hoy vuelve a ocurrir, parece que tomaremos medidas improvisadas", lamentan.

Renovación de directores

Por otra parte, el director general de Personal Docente ha trasladado las novedades relativas a la renovación de directoras y directores. Así, para quienes cumplan el primer o segundo periodo, la renovación irá aparejada a la consolidación del complemento específico. Además, quien consiga la renovación para el primer periodo, consolidará al mismo tiempo el 20 % del complemento específico. Quien renueve tras ocho años, consolidará el 40 %.

Este sistema de renovación se alinea con el principio de simplificación administrativa. También pueden participar en este proceso aquellos directores o directoras cuyos centros se sitúan en la zona afectada por la riada y que el curso pasado optaron por la prórroga extraordinaria que se les ofreció.

Asimismo, en el encuentro se ha comunicado a los sindicatos educativos el procedimiento para la selección y nombramiento mediante comisión de servicios del personal funcionario docente para la cobertura de puestos específicos en centros públicos de titularidad de la Generalitat. De esta forma, se otorga comisión de servicios a profesorado para el centro específico de educación a distancia (CEED), las unidades especializadas de orientación (UEOS), los centros de adultos y secciones de secundaria en instituciones penitenciarias y las residencias socioeducativas.

Por último, en el encuentro se ha informado sobre un proyecto de resolución para clasificar puestos docentes con requisito lingüístico de valenciano e inglés en educación de personas adultas. Este proyecto responde al Decreto 77/2025, que regula el currículo, ordenación y evaluación en la educación de personas adultas. Según el decreto, el profesorado debe acreditar un nivel C1 de valenciano conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Además, para la impartición de algunos programas específicos se exige adicionalmente el nivel C1 en lengua inglesa.