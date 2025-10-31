Los escolares tendrán un tiempo diario de lectura para adquirir el hábito

Los escolares valencianos tendrán un tiempo diario de lectura para fomentar el hábito y poder mejorar los malos resultados en el informe PISA. Es una de las medidas que se contemplan en los nuevos currículums escolares de Primaria y Bachillerato que este jueves publicó la Conselleria de Educación.

En realidad se trata solo de propuestas que aún tienen que ser debatidas, pero sirven para ver las líneas maestras que quiere llevar el conseller Rovira en las aulas. Otra de las medidas será eliminar definitivamente la asignatura de proyectos interdisciplinarios (la justicia la tumbó hace unos años) y aumentar las horas dedicadas a Matemáticas y Lengua con ese tiempo. Precisamente las dos asignaturas que más flojearon en el último PISA. El aprendizaje por proyectos permitirá a los alumnos integrar 2 horas y media más a la semana para estas asignaturas.

Otra de las novedades de la propuesta es que Rovira sigue adelante con su plan de estudiar solo autores valencianos y excluir a los catalanes en Bachillerato para las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU). También incorpora como novedad en la asignatura de Historia de España "la reparación y dignificación de las víctimas de la violencia y el terrorismo", algo que ya se estaba estudiando en los centros pero ahora se incluye dentro del currículum.

Salida de clases de los barracones del Ceip Orba de Alfafar. / G.Sánchez

Boletines de notas

Otra novedad que podría salir adelante está en los boletines de notas trimestrales, ya que la Conselleria propone que no aporten una evaluación cuantitativa, sino también cualitativa, en la que explique la competencias que ha adquirido un alumnado y de una formación más detallada de cómo ha sido el aprendizaje durante el trimestre.

Además, el decreto de Primaria introducirá un tiempo lectivo de libre disposición en el tercer ciclo de la etapa. Este margen horario permitirá a los centros diseñar y ejecutar sus propios Planes de Mejora específicos, basados en los resultados obtenidos por el alumnado en las evaluaciones de diagnóstico, personalizando así la respuesta educativa a las necesidades detectadas.

En paralelo, se abordan cambios en Bachillerato cuyo principal objetivo es la armonización curricular. La experiencia de los últimos cursos ha detectado "deficiencias e incoherencias entre el currículo autonómico y el básico estatal, especialmente relevantes para las materias que se evalúan en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU)". Por el momento el documento no detalla cuáles son esas diferencias y como se quieren solventar.

Nuevas asignaturas optativas

Dentro de las materias, se contempla la posibilidad de incorporar una nueva asignatura optativa con contenidos relacionados con la Unión Europea, ofreciendo al alumnado "una formación más profunda en la dimensión comunitaria". Asimismo, se modificará el contenido de la optativa de Informática para "actualizar su enfoque didáctico".

En cuanto a la asignatura de Historia de España, se incluirá de forma explícita la reparación y dignificación de las víctimas de la violencia y del terrorismo en España, atendiendo a los preceptos que ya recoge desde hace años el Real Decreto estatal.

Aportaciones ciudadanas

Este es solo un primer trámite para modificar los currículums educativos de Primaria y de Bachillerato. En concreto, se trata de la consulta pública previa donde cualquier ciudadano puede realizar aportaciones al texto y la conselleria los estudiará.

Al acabar este trámite se deberá aprobar un primer borrador y ahí empezará la carrera para su tramitación, negociación y, posteriormente. De cualquier manera, el departamento dirigido por José Antonio Rovira destaca que la consulta pública es una "declaración de intenciones".