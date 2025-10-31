La Generalitat asegura que los nuevos vídeos demuestran que Pradas estuvo siempre "atenta"

La Generalitat Valenciana considera que los nuevos vídeos aportados a la instrucción de la causa judicial por la gestión de la dana "vuelven a demostrar" que la entonces consellera Salomé Pradas estaba "permanentemente atenta de la situación y preocupada por la protección de la población".

Tres nuevos vídeos grabados en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana (Valencia) el 29 de octubre de 2024 han revelado este viernes que Pradas estuvo informada de posibles avenidas de agua en puntos como Quart de Poblet o Aldaia, procedentes del interior de la provincia, donde las lluvias fueron torrenciales en las primeras horas del día.

Levante-EMV

Confederación Hidrográfica del Júcar

Tras conocer estos vídeos, desde la Generalitat se ha señalado que "el barranco del Poyo era preocupante cuando la Confederación Hidrográfica del Júcar informó de que se superaba el umbral de alerta, por encima de 150 m3 por segundo a las 12:20 horas".

"Después, los bomberos forestales fueron a comprobar el caudal y vieron que no había ni un palmo de agua. A continuación, la CHJ confirmó esa información y dijo que el barranco del Poyo ya no era un peligro porque estaba por debajo del nivel de alerta, hasta el punto de que a las 16:13 horas confirmó que estaba seco, con un nivel de 28 m3 por segundo".

La Generalitat recuerda que "a las 18:43 horas la CHJ informó por correo electrónico y sin alertar al Cecopi de que el Poyo había pasado de estar seco a ser un tsunami de 1.686 m3 por segundo, sin haber avisado de ninguna crecida intermedia".

"La CHJ, tal como declaró a la jueza instructora el propio presidente Miguel Polo, no informó en ningún momento al Cecopi ni de ese correo ni de esa crecida que suponía el desbordamiento del barranco", se subraya desde el Ejecutivo autonómico