La izquierda discrepa sobre la moción de censura a Mazón: "Ya superamos esa pantalla"

La moción de censura a Carlos Mazón ha vuelto a vestirse de Guadiana y a hacer una aparición en la superficie del debate político para minutos después volver a recibir paladas de tierras. En un momento extremadamente complicado para el 'president' de la Generalitat después de las últimas revelaciones sobre su minutaje el 29 de octubre y tras ser increpado durante el funeral de Estado, Compromís ha retomado la necesidad de impulsar esta propuesta en las Corts, para la que no tienen diputados suficientes, quedando en el tejado del PSPV que ha rechazado de nuevo la idea.

"Es un punto de inflexión en la política valenciana", ha señalado este jueves el síndic de los valencianistas, Joan Baldoví, en referencia a lo ocurrido horas atrás en el homenaje institucional a las víctimas. Esta "inflexión" merece, a su parecer, una moción de censura en las Corts sobre la que ha dicho que si tuvieran los diputados suficientes (se requieren 20, una quinta parte, por los 15 que disponen) la "presentaríamos". En cambio, ha anunciado una moción en el pleno para "votar la dimisión" de Mazón apuntando a Vox. "Deberá decidir", ha añadido.

Las palabras de Baldoví han llegado después de unas horas en las que varios dirigentes de Compromís mostraron su deseo, señalando al PSPV, de que se presente esta moción de censura. "¿Después de todo lo que estamos conociendo, el PSPV quiere firmar la moción de censura o todavía no?", se preguntó el exalcalde de València, Joan Ribó, recuperando una reclamación hacia el otro partido de la izquierda en el parlamento valenciano que ya tuvo momentos álgidos entre noviembre y marzo.

"Ahora con más razón"

Sin embargo, tanto en noviembre como en marzo, los socialistas rechazaron la posibilidad al no sumar los números por requerir del apoyo de Vox. La constatación de esta negativa se escenificó días antes de las Fallas cuando su líder, Diana Morant, marcó rodeada de cargos de la formación el que sería desde entonces la hoja de ruta de la formación: reclamar la dimisión y la convocatoria electoral. Siete meses y medio después, la reapertura del debate de la moción de censura genera cierta incomodidad en el PSPV que cree "superada la pantalla".

Diana Morant acude este miércoles al funeral de Estado por la dana en València. / Germán Caballero / LEV

"Ahora con más razón", añaden fuentes de la formación que insisten en la falta de números para sacar adelante la medida. "Lamentablemente la aritmética parlamentaria no ha cambiado", indica otra fuente del partido. El argumento es reiterativo: una moción de censura solo refuerza a quien la gana y Vox se ha mostrado partidario de Mazón desde el primer momento por lo que consideran que se reforzaría su posición justo en un momento en el que lo consideran muy debilitado y con Alberto Núñez Feijóo como damnificado por su continuidad.

Así, frente a la propuesta de los valencianistas de tratar de forzar a Vox a que se posicion y reafirme su apoyo a Mazón en un momento débil, los socialistas prefieren no darle lo que consideran una vía de oxígeno. Es más, algunas voces dentro de la formación es que Compromís busca con esta petición una forma de diferenciarse, pero que ya han acabado asumiendo el marco que lanzó el PSPV en marzo: la presencia de Mazón es una anomalía institucional y requiere de la convocatoria electoral.

Valoración del funeral

Eso sí, ambas formaciones coinciden en elogiar la "dignidad" de las víctimas en el funeral por sus críticas al 'president' en el funeral. "Mazón sobraba ayer, las víctimas le dijeron que no debía haber ido, y fue; me parece un doble insulto", ha criticado Baldoví, que ha insistido: "Lo del funeral marca un antes y un después". "Si alguien pensaba que esta situación se podía sostener en el tiempo, tras lo ocurrido ayer toda España ha abierto los ojos", ha añadido el síndic del PSPV, José Muñoz, reclamando una "convocatoria electoral" al PP.

Por su parte, el síndic de Vox, José María Llanos, ha lamentado que el acto del miércoles, "fue un acto 'no un funeral', no fue para honrar a las víctimas sino para blanquear al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, que después de un año de la tragedia todavía no ha empezado ni una sola obra hidráulica que evitaría que mañana mismo volviera a suceder una tragedia como esta". Asimismo, ha indicado que entiende "perfectamente el dolor de las víctimas" y ha considerado "normal que exijan responsabilidades a todos los que han podido tenerlas, tanto a Mazón como a Pedro Sánchez".