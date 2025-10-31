Marzà se va a la India a defender el arroz valenciano

El arroz se ha convertido esta semana en un producto muy político. No, no hay ninguna ley prevista para fijar el mínimo en la paella o para prohibir algunas de las creaciones culinarias como incorporarle chorizo, pero el cereal ha impulsado un debate en las Corts, donde salió el grito unánime de que la paella "está en peligro de extinción" y ha llevado a uno de los representantes valencianos en Bruselas a casi 8.000 kilómetros de distancia, a la India, país donde, por otra parte, este producto también es un básico, aunque utilizado de otra manera.

Ha sido el eurodiputado de Compromís Vicent Marzà quien ha viajado hasta la India como miembro de la delegación del Comité de Comercio Internacional del Parlamento Europeo para participar en una nueva ronda de trabajo sobre el futuro Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea e India (FTA). El eurodiputado ha situado como objetivo central de su desplazamiento la defensa de los sectores productivos valencianos, con especial atención al arroz y a las industrias exportadoras como la cerámica.

Marzà ha mantenido reuniones de trabajo con los ministros de Asuntos exteriores, de Finanzas y de Comercio e Industria del gobierno indio, así como con representantes empresariales y organizaciones sociales. En todos los encuentros, ha insistido que el tratado “tiene que garantizar que el arroz valenciano queda plenamente protegido” y que cualquier liberalización comercial “no puede poner en riesgo ni nuestros agricultores y agricultoras ni la continuidad de un sector esencial para el País Valencià”.