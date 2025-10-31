Mazón esquiva a los medios en Alicante en plena "reflexión" tras el funeral de Estado por la dana

Por la puerta de atrás. Así se ha marchado el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, tras asistir a una reunión convocada este viernes en Alicante con el equipo de la Conselleria de Innovación en la sede de Distrito Digital.

El jefe del Consell se ha marchado por un acceso diferente del que ha usado para entrar al recinto que alberga el edificio en el que se ha reunido. Los medios de comunicación aguardaban su salida en la entrada principal, por donde ha accedido, pero el equipo de seguridad del recinto ha informado que Mazón ha salido por otro de los accesos esquivando, así, a la prensa.

Blindaje total

Pese a que la convocatoria de este viernes era solo para medios gráficos, era mucha la expectación mediática ante esta visita a la cual el presidente de la Generalitat ha acudido totalmente blindado.

La reunión de Mazón se ha llevado a cabo en la sede de Distrito Digital, ubicada en el sur del término municipal de Alicante, en el complejo que acoge los estudios cinematográficos de Ciudad de la Luz. La seguridad de estas instalaciones ha impedido a los medios acceder, en primer término, al interior con sus coches aludiendo a la “confidencialidad de los rodajes en el interior”.

Mazón ha llegado en coche a las 11.26 horas, cuatro minutos antes de la hora agendada, sentado en el asiento trasero y sin pararse ante la prensa. Seguidamente, los medios han podido acceder al complejo escoltados por la seguridad del recinto, veinte minutos más tarde, pero sólo los medios gráficos han podido entrar al interior del edificio donde se ha llevado a cabo la reunión.

A continuación, tanto gráficos como redactores han sido invitados a abandonar el complejo aduciendo, nuevamente, a la confidencialidad de los rodajes. Una hora más tarde trabajadores de seguridad del recinto han informado a la prensa que el presidente había marchado por otro acceso alternativo. Fuentes de la Conselleria de Innovación también han confirmado que Mazón se había marchado.

La reunión

El presidente de la Generalitat ha participado en una “reunión de trabajo” con el equipo de la Conselleria de Innovación, Industria,Comercio y Turismo, liderada por Marián Cano; y de la Sociedad de Proyectos paraa Transformación Digital, ubicada en Distrito Digital y encabezada por Fermín Crespo.

Un momento de la reunión de Mazón / Pilar Cortés

Últimas declaraciones

El jueves el presidente de la Generalitat hizo sus últimas declaraciones, cuando respondió negativamente en Valencia a la pregunta de si pensaba dimitir después de los insultos que recibió, por parte de familiares de víctimas de la dana, durante el funeral de Estado celebrando el día anterior.

Sobre estos abucheos, Mazón dijo “no haber dejado de reflexionar” y se remitió a una comparecencia futura que no llegó a concretar. “No dejo de pensar en ello”, dijo en referencia a lo vivido en el funeral de Estado.

El lunes se vivirá un nuevo capítulo de la investigación sobre su gestión el día de la dana con la declaración como testigo, en el juzgado de Catarroja, de la periodista Maribel Vilaplana, con quien comió Mazón el 29 de octubre de hace un año en el restaurante El Ventorro de Valencia.