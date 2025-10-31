Morant acusa a Mazón de montar “un teatro” con su periodo de reflexión

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha acusado este viernes a Carlos Mazón de protagonizar “otro acto de teatro” con el periodo de reflexión que anunció tras la polémica por su presencia en el funeral de Estado por las víctimas de la dana. Desde la Fira de Tots Sants de Cocentaina, la dirigente socialista ha segurado que el presidente de la Generalitat “está sentenciado por el pueblo valenciano” y que “la única salida digna” es su dimisión y la convocatoria de elecciones.

Morant ha reprochado a Mazón que “ha tenido un año para tomar la decisión que todos estamos esperando”, en referencia a su salida del Consell, y ha recordado que la ciudadanía “se lo ha pedido hasta doce veces en manifestaciones multitudinarias”. “Las encuestas dicen que el 80 % de los valencianos consideran que debería haber dimitido, también votantes del PP”, ha destacado. “No ha estado ni en la calle ni al lado de la gente durante un año porque la ciudadanía le recuerda que ha sido un mal presidente y que tiene que estar fuera. Estos días de reflexión forman parte del teatro al que nos tiene acostumbrados Mazón”, ha añadido.

Según la secretaria general del PSPV, el jefe del Consell “ya no tiene credibilidad ni apoyo ciudadano” y “solo busca ganar tiempo”. “La duda es cómo saldrá Mazón: si dimitiendo, si su partido lo destituye o si lo haremos los valencianos en las urnas”, ha señalado. Morant ha afirmado que “el PSPV está preparado para ofrecer una alternativa” y que “los valencianos necesitan pasar página cuanto antes”.

“Un PP inútil”

La ministra ha extendido sus críticas al conjunto de la derecha. “Escuchar a Abascal lanzar nuevos insultos a las víctimas, decir que el dolor y la rabia eran un montaje de Moncloa; ver al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, aplaudiendo un minuto a Mazón; y contemplar a Feijóo en el funeral como si nada… Esto demuestra que el PP comienza a ser un partido inútil, incapaz de resolver sus problemas y que convierte sus conflictos internos en problemas de los valencianos y valencianas”, ha afirmado.

Morant ha reclamado “devolver la palabra a la ciudadanía” mediante una convocatoria electoral que permita “cerrar una etapa de división y abrir otra de esperanza”. “No veo otra salida que la que representan las urnas, que son el instrumento democrático más honesto y fiel a la realidad de la calle”, ha apostillado.

Moción de censura

Preguntada por una posible moción de censura, la líder socialista la ha descartado de forma tajante. “Con una moción de censura presentaríamos una alternativa que decaería porque hay una mayoría absoluta entre el PP y Vox”, ha explicado. “Simbolizar una moción que vamos a perder solo insistiría en la frustración y en la sensación de impunidad de Mazón. Parecería que vuelven a ganar y no podemos darles más victorias”, ha razonado.

Morant ha defendido que el objetivo del PSPV “no es insistir en la frustración, sino abrir una etapa de esperanza”. “Fuera de las paredes de la Generalitat y de las Cortes, Mazón y Vox ya han perdido: han perdido la confianza y la calle”, ha resumido.

El presidente de la Generalitat aseguró este jueves que “no piensa dimitir”, aunque reconoció que vive un momento de “reflexión” tras los gritos e insultos recibidos en el funeral y los abucheos recibidos en actos públicos. Mazón anunció que en los próximos días realizará una comparecencia para hacer “balance”, sin concretar su contenido.