El PP valenciano acusa a Sánchez de "utilizar" a los reyes en el funeral de la dana y de "manipular" el protocolo

Tras dos días en silencio, el PPCV ha salido este viernes en defensa de su líder y president de la Generalitat, Carlos Mazón, tras el escarnio sufrido durante el funeral de Estado por las víctimas de la dana, en el que fue insultado y abucheado por los familiares de los fallecidos. En realidad, más que en defensa del jefe del Consell, los populares han salido al ataque contra el Gobierno de España, ya que el comunicado difundido este mediodía ni siquiera menciona a Mazón.

El PP valenciano centra sus críticas en Moncloa, a quien acusa de "utilizar" a sus majestades los reyes para evitar protestas de los familiares contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de "manipular el protocolo" para "intentar eludir la desaprobación ciudadana", pese a que esta estuvo sin duda focalizada en Mazón, a quien de hecho múltiples víctimas habían solicitado que no acudiera al acto.

El diputado autonómico y portavoz del PPCV en la comisión de la dana de las Corts, Fernando Pastor, defiende pese a todo que Sánchez "utilizó a la Casa Real para evitar una pitada en el funeral". "No tuvo el valor de entrar solo, se escondió detrás del rey y manipuló el protocolo para intentar eludir la desaprobación ciudadana", ha señalado Pastor en respuesta a la líder del PSPV, Diana Morant, quien antes había acusado a Mazón de montar un "teatro" con ese período de "reflexión" abierto tras el funeral.

Pastor acusa a la socialista de tener "poco criterio para hablar de estas cuestiones cuando es la misma persona que culpa a los propios afectados de no haber cobrado las ayudas del Gobierno de Pedro Sánchez”.

El popular insiste además en el relato de la Generalitat sobre la gestión de la dana, pese a las múltiples ocasiones en que la jueza ha descartado esta interpretación, y asegura que el Ejecutivo central "falló en la prevención y la información al desorientar a la población y no alertar de lo que estaba ocurriendo meteorológicamente ni de lo que pasaba en el barranco del Poyo”.