El presidente de la Audiencia de València sobre el acoso a la jueza de la dana: "Desequilibrar con las críticas nunca se consigue"

El presidente de la Audiencia de València José Manuel Ortega ha asegurado hoy sobre el acoso a la jueza de la dana que "desequilibrar con las críticas nunca se consigue". El magistrado, que acaba de cumplir un mes al frente del órgano judicial provincial, ha querido arrancar su mandato de cinco años con un desayuno informativo con los periodistas de tribunales en el que no ha podido evitar responder a preguntas sobre la causa de la dana. Una investigación de la que no puede pronunciarse en detalle porque la sección segunda de la Audiencia de València, que también preside, es la que revisa todos los recursos que presentan las acusaciones y defensas.

Ataques contra jueces que instruyen causas mediáticas

Ortega, que también ha instruido durante su dilatada carrera de 37 años desarrollada en València macrocausas como la del caso Maeso, ha señalado tras ser preguntado sobre la campaña de acoso contra la jueza de la dana Nuria Ruiz Tobarra, que también han sufrido otras magistradas como la que instruyó el caso Erial de Eduardo Zaplana, Isabel Rodríguez Guerola, que "puede haber ataques contra quien está dirigiendo la instrucción. La crítica a las decisiones judiciales es legítima. También al poder judicial, porque somos un poder y estamos sometidos a la crítica, a la mirada de todos aquellos justiciables". Pero cuando va más allá para "intentar poner al juicio en desequilibrio... Nunca se consigue verse impactado por esa crítica, que excede el espacio de la crítica que pueda haber contra el poder judicial".

Jueces vulnerables sin capacidad de respuesta

Aunque sí ha admitido que "el juez es vulnerable. no tiene capacidad de respuesta. Ella [en referencia a la jueza de la dana] se expresa a través de sus decisiones". Aunque también puede pedir amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ante quien los dos investigados en la causa de la dana, Salomé Pradas y Emilio Argüeso, han presentado tres quejas de las que se han abierto diligencias informativas, que aún siguen abiertas.

Dejar actuar a los juzgados

El presidente de la Audiencia de València ya reivindicó en su toma posesión, celebrada el pasado 26 de septiembre, que es "indispensable dejar actuar a los juzgados competentes en los procesos en marcha para depurar las responsabilidades en las que pudieran haberse incurrido desde las administraciones públicas".

Acoso a los jueces que "excede límites de lo admisible"

También señaló que "la crítica a la actuación judicial es legítima, es útil en tanto se dirige a señalar deficiencias". Aunque también deslizó un aviso a navegantes. "Cuando la crítica persigue fines espurios, pretende crear climas de acoso a los jueces por el simple desempeño de su función con independencia y desde el escrupuloso respeto a las normas y los procedimientos, excede de los anchos límites de lo admisible".