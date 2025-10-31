El PSPV pregunta a la Generalitat por el papel del asesor externo que acompañó a Mazón al Cecopi

El PSPV quiere poner el foco de atención también en el asesor externo de Carlos Mazón, Josep Lanuza, consultor político y experto en campañas de comunicación y que tuvo un protagonismo especial en la tarde del 29 de octubre, cuando acompañó al jefe del Consell al Cecopi a las 20.28 horas.

Los socialistas han presentado una batería de preguntas al Consell en la que reclaman conocer si la Generalitat o el president "han autorizado campañas de contramarketing y desarrollo de perfiles falsos en redes sociales" a Lanuza o "cualquiera de las empresas de las que pudiera formar parte".

También preguntan si se ha realizado alguna campaña de contramarketing para "intentar limpiar la imagen" de Mazón, "especialmente tras la dana".

Josep Lanuza, tras Mazón, en el Cecopi la noche del 29 de octubre de 2024. / Levante-EMV

Al margen de esto, la batería de preguntas reclama conocer si el consultor, a sueldo del PPCV, tiene "acceso y mando" sobre los funcionarios o personal eventual de la Generalitat, ya sea de redes sociales o cualquier otro departamento.

La petición de información, por otro lado, solicita conocer, en caso de que existan, los "contratos o convenios" con la firma Publyck Worldwide S. L., propiedad del propio Lanuza, así como el alcance de su influencia, dado que no es personal adscrito a la administración autonómica sino al partido.

Movimientos y salario

Así, pregunta si directamente o a través de alguna empresa, Lanuza ha realizado "trabajos de asesoramiento y consultoría política" para el president o cualquiera de los departamentos y altos cargos de la Generalitat.

En esa línea, pregunta también si tiene "acceso ilimitado" al Palau y a cualquier otro edificio de la Generalitat "y en concepto de qué". Es habitual ver al consultor con total libertad de movimientos en diferentes sedes del gobierno valenciano.

Por último, el PSPV quiere saber "cuáles son las contraprestaciones económicas o de cualquier otro tipo" de Lanuza por parte de la Generalitat y cuál es la relación contractual con la administración autonómica.