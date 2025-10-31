Piernas robóticas para que más de 80 menores con movilidad reducida puedan erguirse y andar

Safa sonríe mientras un par de sanitarios del hospital Doctor Peset le lanzan una pelota; también mientras entabla una serie de combate con espadas de juguete. Se encuentra cómoda, relajada y contenta, pese a toda la expectación a su alrededor. El culpable de ello es uno de los dos exoesqueletos adquiridos por la sanidad pública valenciana para mejorar la movilidad de los menores con enfermedades raras neurodegenerativas, como la parálisis cerebral o la atrofia muscular espinal. Más de 80 menores de entre 3 y 14 años, según los datos ofrecidos por la Conselleria de Sanidad, podrán beneficiarse de este prototipo innovador, diseñado por Elena García del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y CEO de Marsi bionics, en hasta dos sesiones semanales tanto en el Peset como La Fe de València, los dos centros que ya cuentan con esta terapia tecnológica.

"Este aparato les aporta la capacidad y la fuerza para mejorar sus movimientos -, explica la creadora-, porque se generan una serie de músculos artificiales que luchan contra las rigideces de sus músculos y articulaciones". En este sentido, el exoesqueleto les ayuda a caminar mejor, con mayor fluidez y, en los casos con menor movilidad, incluso ponerse de pie. Se trata de una estructura robótica que abraza las piernas y el tronco del menor y le permite ponerse de pie, dar pasos e interaccionar con el mundo de una forma que antes parecía inalcanzable.

Principalmente, lucha contra la plasticidad de estos pacientes, la causa de sus dificultades de movimiento. Así lo explica la jefa del servicio de Medicina Física y de Rehabilitación del Peset, Mónica Jordán: "Son dos enfermedades contrarias; una con mucha debilidad muscular y la otra con un exceso de tono muscular y el dispositivo se encarga de aportar o restar lo necesario para mantener una marcha harmónica".

Más autoestima

Se ve en la demostración organizada para los medios. Safa mantiene la postura erguida y se desplaza cuando mueve sus extremidades inferiores con la ayuda de esta tecnología puntera. Según explica su creadora, los resultados suelen ser "muy rápidos"; algunos menores corrigen su postura corporal después de tan solo un par de sesiones y eso les aporta una clara mejoría en su calidad de vida. Y lo más importante, lo hacen jugando.

Safa camina con el exoesqueleto del hospital Peset con sus sanitarios. / L-EMV

Los beneficios no son solo físicos, también cognitivos porque el exoesqueleto les permite desplazarse erguidos, verse caminando en un espejo o relacionarse con el resto mirando directamente a los ojos, "cara a cara", especifica Jordán. En adición, esto les permite acumular "autoestima", como explica García, y tener "herramientas para integrarse y sociabilizar mejor". Así se lo están transmitiendo las primeras familias en probarlo en La Fe y el Peset.

Sanidad puntera

La Conselleria de Sanidad ha sufragado su adquisición con fondos europeos; cada uno de los exoesqueletos tiene un precio estimado de 230.000 euros, por lo que la inversión total ha sido de 459-800 euros. Su compra sitúa a la sanidad pública valenciana a "la vanguardia en tecnología nacional e internacional", ha asegurado el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, quien ha asistido a la demostración del funcionamiento del aparato. "Seguimos avanzando para tener una de las mejores sanidades de España, sino la mejor -, ha añadido-. Es un beneficio para toda la ciudadanía, el bien último de las administraciones públicas".

Por el momento, se usa para estas dos dolencias -la parálisis cerebral y la atrofia muscular espinal- dentro de los servicios de neurorehabilitación pediátrica, pero la Comunitat Valenciana participará en diferentes ensayos clínicos, cuyo objetivo es adaptar la tecnología a un mayor número de patologías, con el objetivo de seguir avanzando.