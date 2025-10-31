Suben las temperaturas tras el paso del frente

A lo largo de la primera mitad de la semana, un frente amenazó a la península tras recorrerla de oeste a este. Una vez disipado y después de dejar chubascos en la zona del interior y del litoral de València durante la jornada del pasado miércoles y jueves, las temperaturas aumentarán para cerrar un octubre muy irregular.

Se han podido ver temperaturas históricas en un mes de octubre desde hacía décadas, a la vez que se han decretado alertas rojas por precipitaciones en unas semanas que han sido caóticas. A partir de hoy, 31 de octubre, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que las temperaturas se mantendrán cálidas durante el fin de semana. El viernes y el sábado tendrán mínimas de 16ºC y máximas de 22-23ºC. El gran cambio llega para el domingo, donde las máximas aumentarán hasta los 28ºC en la zona del litoral de València.

La semana que viene vendrá acompañada de una bajada considerable

Una vez cerrada la última semana de octubre, noviembre retomará un curso más normal en cuanto al clima. A partir del lunes y hasta el miércoles se darán mínimas de 12ºC y máximas de 23ºC. Estas previsiones de Aemet hablan de unas temperaturas más elevadas de lo que se creía al principio de la semana para el fin de semana que tenemos por delante.